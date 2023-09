Côte-d'Or : record de fréquentation pour le MuséoParc d'Alésia cet été

Vous êtes plus de 66.000 a avoir poussé la porte du MuséoParc d'Alésia, le site historique qui retrace la vie gallo-romaine et la célèbre bataille d'Alésia perdue par Vercingétorix. C'est presque 11% de visiteurs de plus que l'an dernier, alors que 2022 avait déjà été une année record. La moitié des visiteurs sont venus durant la saison estivale et la saison n'est pas terminée. Le MuséoParc reste ouvert jusqu'au 30 novembre avec encore plein d'animations au programme.

Autre motif de satisfaction, plus de 19 000 articles ont été vendus à la boutique du MuséoParc.

ⓘ Publicité

Un bilan très positif qui s’explique en grand partie par la très bonne fréquentation sur l’événement de la reconstitution de La guerre des Gaules « De bello Gallico » qui a rassemblé près de 200 reconstituteurs les 15 et 16 juillet avec plus de 3 300 visiteurs. 57% sont venus de Bourgogne-Franche-Comté Bourgogne-Franche-Comté dont 1/3 de Côte-d’Or.

Festival artistique le 15 septembre en soirée

La direction de la culture du Conseil départemental a décidé de lancer la saison 2023-2024 "Arts et Scène" au MuséoParc Alésia. Les trois compagnies proposeront de la musique, du théâtre, des arts de la rue, un son et lumière. La soirée débute à 19 heures avec un spectacle par la compagnie Födosökande Bi qui retrace avec humour, décalage, poésie et acrobatie un très beau regard sur la vie des abeilles mellifères. Ce sera suivi à 20h30 par un karaoké géant où le public pourra chanter à tue-tête le répertoire des années 60, avant un son et lumière sur la Bataille d’Alésia par le Kolektif Alambik à partir de 21h15.

40e édition des Journées Européennes du Patrimoine

Le programme de fouilles 2023 se termine et vous pourrez visiter ce samedi 16 septembre à 10 h, 11 h, 14 h et 15 h, le chantier mené par l’Université de Bourgogne sur la place publique de la ville gallo-romaine d’Alésia. Le rendez-vous est fixé sur le site des vestiges gallo-romains.

Parallèlement , ces samedi 16 et dimanche 17 septembre, vous pourrez visiter le Muséoparc de 10h à 18h et voyager entre Orient et Méditerranée grâce à des jeux de société version XXL pour vous initier aux jeux pratiqués dans le bassin méditerranéen et au Proche-Orient durant l’Antiquité : jeu des 58 trous, jeu des latroncules, jeu du Mehen, jeu royal d’Ur ou jeu des cinq lignes, une ludothèque pour petits et grands.

Le tango des ainés reprend du service

Le mercredi après-midi, les 6 septembre, 4 octobre et 8 novembre, la gaité s’invite dans l’auditorium, pour apprendre à danser le tango. En partenariat avec l’association ABB reportages et hors saison musicale.

MuséoFab autour de la cuisine

Tous les week-end (sauf 15 & 16 septembre), vous pourrez partir à la découverte de l’alimentation antique en apprennant à préparer un sel aromatisé d’après la recette du célèbre cuisinier romain Apicius !

Le MuséoParc Alésia poursuit également sa collaboration à la semaine de l’accessibilité et propose aux institutions et associations un programme d’activités accessibles à tous et notamment aux aidants dans le cadre de la Journée nationale des aidants.

Jusqu’au 30 novembre Alix, de ville en ville

Le tout premier héros gaulois de la BD, œuvre de Jacques Martin, emmène le visiteur dans un inoubliable périple. Le visiteur découvre les mondes du héros gallo-romain à travers un passionnant panorama du Ier siècle avant J.-C : Marseille, Rome, Pompéi, Athènes, Olympie, Babylone, Jérusalem, Pétra et Alexandrie. Ou comment comprendre ce qui se jouait, en même temps que le siège d’Alésia, dans tout le bassin méditerranéen.