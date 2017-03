Côte-d'Or : réduire sa facture d'énergie grâce au programme "Habiter Mieux"

Onze millions de Français sont dans une situation de précarité énergétique. Pour lutter contre ce problème, l'état a mis en place le programme "Habiter Mieux", qui donne des subventions aux propriétaires aux revenus modestes pour faire des travaux. Aline Lorilliard et sa famille ont pu en bénéficier

La maison qu'Aline Lorilliard a acheté en 2014 était une vraie passoire énergétique. Construite en 1950, avec des murs en briques creuses et chauffée par une chaudière au gaz installée en 1987. "On payait autour de 1300 euros de facture de gaz à l'année, raconte la propriétaire, et malgré tout on était dans une maison où l'on avait froid."

70 % du coût des travaux pris en charge par le dispositif

Après quelques recherches au hasard sur internet, Aline Lorillard est tombée sur le programme "Habiter Mieux" sur le site de l'Anah, l'Agence nationale de l'habitat, qui pilote le projet. Un technicien agrée est venu faire un diagnostic et donner des conseils à la famille. La propriétaire a pu faire des travaux d'isolation par l'extérieur et changer la chaudière, ce qui a conduit à une diminution par deux de la facture énergétique. Des travaux qui ont coûté 22 5000 euros au total, mais Aline Lorrilliard et son compagnon n'ont déboursé que 7000 euros grâce aux subventions du programme.

Un programme sous conditions de ressources.

Pour bénéficier du programme "Habiter Mieux", vous pouvez appeler le 0808 800 700 qui vous redirigera vers la plateforme locale d'économie d'énergie mise en place par le Grand Dijon. Si vous entrez dans les conditions du programme, un technicien agrée sera envoyé chez vous pour réaliser un diagnostic et un devis des travaux à faire. Pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, les conditions de revenus sont de 18.409 euros maximum pour une personne seule et de 43.297 euros pour une famille de cinq personnes.

Seuls les logements construits il y a au moins 15 ans sont concernés. Et cette année le programme, qui était réservé aux maisons individuelles, va s'étendre aux immeubles collectifs via les syndics de copropriété.