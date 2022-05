Côte-d'Or : séances de coiffure et de mise en beauté pour retrouver du travail

Et si la meilleure façon de retrouver du travail passait par une petite mise en beauté ? A Is-sur-Tille, 23 demandeurs d'emplois suivent une formation qui consiste notamment à retrouver confiance et estime de soi.

"Je me sens revivre, franchement je ne m'attendais pas à cela !" Anaïs, 25 ans est rayonnante. La jeune femme vient de passer entre les mains de l'esthéticienne pour une séance de maquillage. Comme 22 autres personnes en difficulté, éloignées de l'emploi, elle s'est inscrite à une formation de 4 mois proposée par la Covati, la communauté de communes d'Is-sur-Tille.

"Je pensais que cela se limiterait à une remise à niveau avec des conseils pour écrire son CV et des lettres de motivation, mais cela va bien au-delà" détaille Anaïs. Après un bac pro en imprimerie et un BTS avorté, cette jeune femme avoue avoir un peu perdu pied. Elle est restée plusieurs mois sans trop savoir vers quel métier s'orienter, et a commencé à douter de son avenir. Cette formation qui se poursuit jusqu'au 13 juillet est en train de la remettre en selle. "On a droit à des cours de théâtre pour reprendre confiance en soi, et puis il y a cette séance chez le coiffeur et en institut de beauté. En fait, on est vraiment accompagné pour retrouver de l'estime de soi, ils font tout pour nous rebooster. Cela fait énormément de bien de prendre du temps pour soi, et c'est sûr cela va m'aider " assure Anaïs, décidée aujourd'hui à se lancer dans un BTS Tourisme.

A la sortie du salon de beauté © Radio France - Olivier Estran

"Je suis chamboulée, c'est un traumatisme positif "-Bénédicte, sans emploi depuis 6 ans

Bénédicte a retrouvé elle aussi le sourire. A 54 ans, cela fait 6 ans qu'elle se trouve sans emploi. "Je n'ai pas su me relever après le décès de mon père" confesse-t-elle "J'ai baissé les bras, et tout laissé tomber : le boulot comme l'esthétique. Cette formation, c'est un traumatisme positif. Je ne m'étais jamais fait maquiller, sauf par ma fille. Là, ça me donne des ailes, c'est un petit plus que l'on met dans son panier."

Nouveau look et grand sourire pour Benedicte © Radio France - Olivier Estran

"Cette formation est très variée, il y a des cours de théâtre qui font du bien, des remises à niveau en maths, français et en informatique. Et puis, on se regarde dans un miroir, et franchement ça nous booste" affirme Bénédicte, désormais inscrite à un stage pour s'occuper de personnes âgées.

Benedicte : "Un traumatisme positif !" Copier

Les hommes aussi

Hugo et Nicolas, 18 et 19 ans n'auront pas droit à la séance de maquillage, mais ils passeront eux aussi chez le coiffeur et dans des magasins de vêtements pour des conseils d'habillement. "Après mon CAP, il y a eu le Covid, et je me suis retrouvé sans rien" explique Hugo. "Je me suis renfermé et je n'osais plus parler aux autres. J'ai perdu confiance en moi. Cette formation m'aide à m'ouvrir. Ca nous aide à connaitre les autres, à leur faire confiance. Franchement, je n'ai plus peur d'aller voir un patron."

Hugo et Nicolas "On n'a plus peur d'aller vers les autres" © Radio France - Olivier Estran

"On travaille en partenariat avec 8 entreprises comme Doras, Seb, le Marché aux Affaires ou Dijon Nord Immo" détaille Hanane Fouquet, responsable du service actions sociales de la Covati. "Les entrepreneurs sont venus rencontrer ces demandeurs d'emplois. Ils ont fait en sorte de lever les blocages en parlant de leurs propres parcours et des différents métiers qu'ils proposent. Au mois de juin c'est à nos stagiaires de se rendre dans les entreprises." Cette formation en partenariat avec Pôle Emploi coûte 29.000 euros à la collectivité, largement subventionnée par la région Bourgogne-Franche-Comté. La formule s'avère payante : l'an dernier sur 32 personnes en grande difficulté, 17 ont retrouvé du travail et 8 sont aujourd'hui en CDI.