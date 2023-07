Côte-d'Or : SEB s'offre une marque de plancha

C'est l'été et on a bien plus envie d'aubergines grillées et de brochettes que d'un bœuf bourguignon en sauce. Cela tombe bien, le groupe SEB basée à Selongey (Côte-d'Or) s'offre une marque de plancha. Il rachète Forge Adour spécialisée dans la fabrication de plancha émaillée. Cette entreprise dont le siège social est à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) compte 140 salariés et fait fabriquer ses appareils en Espagne à Villafranca de Los Barros.

"Il n'y a pas de transfert de personnel d'un site à l'autre" précise le groupe SEB. "Chacun conserve ses effectifs et son identité. La marque SEB n'apparaîtra pas sur le packaging des plancha. C'est un rachat amical sur lequel les deux marques s'entendent parfaitement."

SEB apporte donc son expérience et récupère ainsi un nouveau réseau de distribution avec 6 magasins en France et d'autres en Espagne, Allemagne, Suisse et Benelux "offrant ainsi des opportunités pour le développement de l'activité."

La Plancha après les crêpes

SEB ajoute ainsi une nouvelle référence à son portefeuille qui contient 34 marques emblématiques (Tefal, Rowenta, Krups, Moulinex..). Cette plancha Forge Adour vient ainsi compléter l'activité plancha inox de la marque bretonne Krampouz, rachetée par le groupe SEB en 2019.