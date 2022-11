Côte d'Or : Semur-en-Auxois, labellisée "Territoire zéro chômeur de longue durée"

Vous avez peut-être déjà entendu parler de "Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée": Porté par l'association ATD Quart Monde et l'ex-député PS de Côte-d'Or Laurent Grandguillaume, ce dispositif est expérimenté dans plusieurs territoires en France.

Le principe est simple, plutôt que des verser des allocations chômage, l'Etat préfère verser un salaire en échange d'une vraie activité. Il s'agit d'embaucher en CDI des personnes privées d’emploi depuis plus d’un an dans des "entreprises à but d’emploi" (EBE). La mairie de Semur-en-Auxois s'est portée candidate il y a près de 2 ans. Et c'est maintenant officiel : le Ministère du Travail approuve cette candidature. Semur devient donc la première ville de Côte-d’Or à développer ce projet qui vise à s’attaquer au chômage de longue durée tout en proposant des activités utiles au territoire.

Les locaux se trouvent rue du Champ de foire © Radio France - Thomas Nougaillon

Il s'agit de métiers qui n'existent pas encore sur cette commune, et qui seront payés 1.500 euros par mois. Le dispositif va débuter avec 6 personnes. Virginie 57 ans est une des premières bénéficiaires "C'est une chance, et surtout cela permet de retrouver une vie sociale, car retrouver du travail ici quand on est sans voiture, c'est très compliqué. J'ai postulé a beaucoup de choses depuis que je suis arrivé, mais 98 % du temps on ne vous répond pas. C'est évidemment lié à l'âge alors que je me sens utile et que je ne pense pas à la retraite."

A Semur-en-Auxois, 4.000 habitants, le taux de chômage s'élève à environ 6% de la population active et ce dispositif devrait aider 250 chômeurs de longue durée.