Côte-d'Or : un bus pour prendre le virage numérique ?

Avez-vous déjà la fibre optique chez vous ? Si ce n'est pas le cas, pas de panique, le département de Côte d'Or s'est engagé à la déployer dans toutes les communes du territoire avant la fin de l'année. Pour répondre à toutes les questions sur ce sujet, le Conseil départemental enverra un bus dès la rentrée 2022 pour aider les habitants avec Internet. A son bord, cinq " conseillers numériques " vont accompagner tous ceux qui sont encore perdus avec les démarches web, de la fibre optique jusqu'aux soucis de téléphones ou d'ordinateurs.

A l'intérieur, aucun siège, mais de multiples écrans

Ce bus, impossible de le louper : couleur bleu électrique, logo du département bien visible et un slogan affiché fièrement : "Très haut-débit, objectif 100 % Côte d'Or ". A l'intérieur, aucun siège, mais de multiples écrans. " On l'a construit comme un cheminement, explique Marc Untereiner, un des cinq conseillers qui sillonnera la Côte-d'Or en septembre, avec une première partie très informative ".

En effet, la moitié de l'autocar a été transformée en une sorte d'exposition dédiée à la fibre optique. A la place des fenêtres , on trouve ici des panneaux explicatifs types "qu'est-ce-que la fibre optique", " êtes-vous éligibles à la fibre optique ", " les différentes étapes du déploiement de la fibre ", etc. Sans oublier les supports qui vantent les investissement du conseil départemental en la matière. " L'idée ici est de lutter contre la fracture numérique. Pour ça on va essayer de sortir du jargon technique pour que tout le monde comprenne l'intérêt du haut-débit " ajoute Claire Zenon, une autre conseillère numérique.

Des objets " innovants " pour convaincre de l'intérêt du haut-débit

Marchez vers le fond du véhicule et vous entrerez dans la zone " des objets innovants " souris Marc Untereiner. " On a une imprimante 3D, un casque de réalité virtuelle, des tablettes tactiles et des outils Google ". Et pourquoi cette collection ? _" L'idée c'est d'avoir quelque chose d'attractif après l'explicatif. De pouvoir montrer aux personnes ce qu'on peut utiliser avec une bonne connexion internet "_explique Claire Zenon.

Marc Untereiner et Claire Zenon. © Radio France - Antoine Comte

Enfin, à la place de la banquette arrière trône un grand écran : " C'est ce qu'on appelle la dalle tactile, souligne Marc Untereiner. Ici sont enregistrées les cartes interactives du département. Il suffit qu'un visiteur nous donne son adresse et nous savons dans la minute si sa maison est déjà raccordée à la fibre. Si ce n'est pas le cas nous pourrons lui dire à quelle date les travaux sont prévus. "

Top départ en septembre

Et avant de sortir de ce " bus numérique ", les Côte-d'Oriens pourront prendre un café (bien réel) avec les conseillers. Claire Zenon : " Ce moment, c'est pour que les habitants puissent nous dire si ils rencontrent un problème informatique, avec leurs téléphones ou leurs ordinateurs. Si on peut le régler nous-mêmes, c'est parfait. Autrement, nous les dirigeons vers un organisme qui saura le faire".

Pour profiter du bus numérique et de ses services, il faudra attendre. En effet, l'itinéraire du tour n'a pas encore été décidé, et le contenu des animations pourraient encore évoluer : " tout dépend des premières étapes, si les gens répondent présents. Selon leurs demandes, on pourra faire évoluer certaines choses " précise Marc Untermeiner. Mais le véhicule, lui, fera sans doute sa première apparition publique à la fête de la Brioche, le 30 juillet prochain à Vitteaux.