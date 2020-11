La Nouvelle Eco en Côte-d'Or : un marché de Noël 100% virtuel avec la chambre des métiers

Ca ne pourra jamais remplacer les chalets en bois, l'odeur du vin chaud et des épices ! Mais vu la situation actuelle franchement on s'en contentera. La Chambre Régionale des Métiers et de l'Artisanat de Bourgogne-Franche-Comté lance un "marché de Noël virtuel".