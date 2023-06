Côte-d'Or : un mardi placé sous le signe du rugby et de l'emploi au stade Jean Guiral de Beaune

Il va y avoir du monde aujourd'hui ce mardi 27 juin au stade Jean Guiral de Beaune. Le leader français sur le marché du travail temporaire "Proman" organise avec Pôle Emploi, la mission locale de Beaune et le Club Sportif Beaunois Rugby une journée dédiée à l'emploi. L'objectif, c'est de recruter pas moins d'une centaine de personnes. Entretien avec Jean-Marc Panzini, le responsable secteur Beaune / Dijon de Proman.

ⓘ Publicité

loading

France Bleu Bourgogne : Vous recrutez une centaine de personnes en une journée. C'est pour travailler dans quels secteurs d'activité et quel secteur géographique ?

Jean-Marc Panzini : En fait, on a essayé de regrouper les agences de Chalon-sur-Saône, Beaune et Dijon pour cette opération, sachant qu'effectivement on parle de cent postes. On a beaucoup plus de postes à pourvoir puisque le marché du travail aujourd'hui connait une pénurie. Donc on essaye d'être un peu un agitateur de l'emploi en cassant les codes. D'où cette opération pour aller chercher des candidats sur toutes les activités et toutes les zones géographiques qu'on peut avoir.

De quel type sont les postes proposés aujourd'hui ?

Le spectre est large aussi bien dans le BTP que dans le commerce, dans la grande distribution, le transport, la logistique. N'importe quel candidat en recherche de projets professionnels peut se présenter au stade Jean Guiral où on saura lui répondre puisqu'on a des partenaires, des clients partenaires, des prospects partenaires qui sont présents sur place et dans tous les secteurs d'activité possibles.

Vous avez choisi de parler d'une manière originale de l'emploi par le biais du rugby. Pourquoi ?

Parce que Proman est recruteur officiel de la Coupe du monde, donc c'était un bon clin d'œil avant la Coupe du monde qui arrive en septembre/octobre pour lancer cette opération. Et puis, il semble important aujourd'hui, encore une fois, de casser un peu les codes du recrutement puisque si on attend des candidats par rapport à une annonce, on peut attendre longtemps aujourd'hui.

Cela veut dire quoi qu'on va faire un match de rugby pour essayer d'avoir un emploi ?

C'est à dire qu'on va faire des rencontres autour du sport et on va se rencontrer déjà par rapport au sport et du coup, pouvoir se parler hors cadre professionnel. Cet après-midi, on pourra parler du projet professionnel. Mais en tout cas, ce qui compte aujourd'hui dans l'emploi, c'est le savoir être. Et je pense que le sport est un beau vecteur pour pouvoir évaluer le savoir être, l'esprit d'équipe, la solidarité. C'est avant tout des rencontres entre des gens. Et puis après, on parlera candidat l'après-midi. Le cœur de la journée la rencontre.

Et si on n'est pas du tout sportif, on oublie ce rendez-vous ?

Non, car il n'y a pas de plaquages pour rassurer les gens qui ne sont pas très sportifs. Le rugby est surtout un prétexte pour se rencontrer. On reste sur le côté ludique.

Vous faites aussi gagner, par le biais d'un jeu, une place pour la Coupe du monde de rugby 2023. Ça, c'est la petite carotte pour faire venir les gens ?

On essaye de trouver toutes les solutions possibles pour essayer déjà de créer une émulation autour de la journée. Encore une fois, nous sommes recruteurs de la Coupe du monde au niveau Proman. Donc c'est important aussi d'avoir un quiz avec un lot qui est quand même attractif. Donc normalement, la première place, ce sera pour le match France -Italie qui aura lieu à Lyon.

Cette journée se déroule au stade Jean Guiral de Beaune dès 9h .