Côte-d'Or : une cagnotte pour soutenir les salariés de Vallourec

Qui veut donner un coup de pouce aux 54 salariés de Vallourec à Venarey-les-Laumes (Côte-d'Or) ? La CGT a lancé une cagnotte pour soutenir ces ouvriers qui occupent leur usine, depuis l'annonce de leur possible licenciement.

Vous l'avez entendu sur France Bleu Bourgogne, la direction renonce à son plan de liquidation et offre un sursis à ce site qui fabrique des tuyaux métalliques pour l'industrie en ouvrant la voie à un potentiel repreneur. Les salariés ont décidé de maintenir leur occupation pacifique de l'usine au moins jusqu'au 22 décembre, date d'une prochaine réunion avec leur direction.

Pou soutenir les ouvriers engagés dans la survie de leur site, la CGT a ouvert une cagnotte. "Elle sert à financer les repas que nous prenons sur place, mais aussi les démarches juridiques et les déplacements jusqu'à Dijon" explique Elie Lazzarotti, delégué CGT Métallurgie pour le secteur de Chatillon-sur-Seine. "La collecte se monte à un peu plus de 5.000 euros pour l'instant. On a des dons qui viennent de toute la Côte-d'Or. Les syndicats ont mis des sommes qui vont de 100 à 2.000 euros, et nous avons des particuliers qui nous font des dons de 10, 20 , 30 euros voir plus. Et puis tous les jours quasiment, nous avons des personnes qui viennent nous témoigner leur soutien. Nous apporter des croissants ou même du gibier" souligne le syndicaliste.

La cagnotte ne se trouve pas en ligne. Les dons sont à faire en mains propres au local syndical de l'usine, ou bien en envoyant un chèque à la CGT, 13 rue des Fossés, 21500 Montbard. Chaque donateur obtient un reçu, et les dons financiers sont déductibles des impôts.