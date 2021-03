Côte de Nacre : Le futur parc éolien en mer débute par des travaux… sur terre !

Le 22 février dernier, le projet d’installation d’éoliennes en mer était officiellement validé. Ce parc devrait entrer en service en 2024 après l'installation progressive de 64 éoliennes à 10 km du littoral. Avant même d’entamer les fondations en mer, les travaux de raccordement au réseau électrique terrestre viennent de débuter.

Ce vaste chantier est destiné à poser une liaison souterraine à partir de Bernières-sur-Mer, où arrivera l’électricité produite par le futur parc, jusqu'à Ranville où se trouve l’un des plus importants postes électriques de l’agglomération caennaise. Cette liaison souterraine de 225 000 volts sera déployée à la vitesse de 150 mètres par semaine sur une distance totale de 24 kilomètres. Au fil des mois, les habitants des douze communes concernées (voir carte en Une) devront composer avec quelques routes coupées. “Nous travaillons en liaison avec les Mairies. Les riverains seront systématiquement informés” affirme Jacques Fremaux, directeur du raccordement du parc éolien du Calvados. “Les deux sections les plus complexes seront la traversée de l’Orne et la traversée de la route à quatre voies entre Caen et Ouistreham.” Des travaux qui seront mis sur pause pendant la saison estivale et lors des commémorations du Débarquement.

Pour ce chantier, RTE promet 25 millions d’euros de retombées économiques locales en faisant appel à des entreprises normandes. Fin des travaux espérée en 2022. Soit deux ans avant l’entrée en service de ce premier parc offshore au large du Calvados.