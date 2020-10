Blainville-sur-mer : les ostréiculteurs recherchent près de 130 personnes pour la prochaine grande marée

Dans le secteur de Blainville-sur-mer, Gouville-sur-mer et Agon-Coutainville, les ostréiculteurs cherchent des bras pour la prochaine grande marée, du samedi 17 au mardi 20 octobre. Des missions de 4 heures et demi par jour qui ne trouvent pas preneurs.

Ces dernières semaines, le groupement des employeurs de la Côte des havres, qui représente une quarantaine d'ostréiculteurs, a multiplié les appels sur les réseaux sociaux. Les producteurs à Blainville-sur-mer, Gouville-sur-mer et Agon-Coutainville cherchent entre 120 et 130 personnes pour les épauler pour la prochaine grande marée, du samedi 17 au mardi 20 octobre.

Ces missions durent d'environ 4 heures et demi. "Il s'agit principalement de taper et retourner les poches pour décoller les huîtres et garantir une pousse uniforme", précise Richard Jaunet, le président du groupement. "Il y a aussi des tâches de manutention : de chargement et de déchargement des huîtres pour les ramener à l'atelier."

Des tâches physiques et difficiles

Ce travail physique, exposé aux intempéries, n'attire pas et la faible amplitude des horaires limite le champ des recherches. "On est contacté très régulièrement par des gens qui habitent à plusieurs dizaines de kilomètres et même d'autres régions, mais ça pose des problèmes de déplacements et de logements", ajoute-t-il.

Ces offres s'adressent surtout aux étudiants, aux demandeurs d'emploi, aux personnes en activité partielle ou encore aux retraités, à tous ceux qui cherchent un complément de revenus. Cet été, la crise sanitaire a pourtant aidé les ostréiculteurs dans leurs démarches : "on a eu plus de candidats car l'activité touristique en a moins mobilisés dans la région." Aujourd'hui, la situation est revenue à la normale.

"Plus on approche de la grande marée, plus c'est difficile", précise le directeur. "Même à quelques jours, on peut toujours perdre des candidats car ils ont trouvé d'autres solutions, et pour les remplacer, c'est parfois très compliqué." Mais il ne s'inquiète pas : "on arrive à faire face, même s'il nous manque toujours un peu de monde."

Si ces offres vous intéressent, vous pouvez postuler en contactant le groupement des employeurs de la Côte des havres au 02 14 49 11 00