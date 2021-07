Côte picarde : des restaurateurs ont encore du mal à recruter des serveurs

"Pour finir la saison, il me faudrait encore deux personnes en salle" compte Bertrand Bogoo, patron du restaurant Les Délices à Fort-Mahon. Comme plusieurs autres professionnels, son effectif n'est pas au complet alors que la fin du mois de juillet approche. "Ça a toujours été un peu compliqué de recruter, mais à ce point là ce n'est pas normal" confirme Matthieu Gonsseaume, propriétaire de l'hôtel La Terrasse, de l'autre côté de la rue.

Des saisonniers qui ne reviennent pas après la crise sanitaire

Evidemment, le Covid-19 n'est pas pour rien dans ce manque d'effectifs. "J'avais deux saisonniers réguliers, que je gardais environ 8 mois à l'année. Mais à cause des fermetures pendant la pandémie, ils ont cherché ailleurs : ils travaillent désormais tous les deux à l'usine" explique Bertrand Bogoo.

Une tendance confirmée par Stéphanie Peulevey, directrice du Pôle Emploi d'Abbeville. "Pendant la crise, beaucoup ont cherché à se reconvertir, et sont donc en formation où déjà en poste ailleurs. Certains qui sont actuellement dans le milieu de l'hôtellerie-restauration nous contactent même encore pour changer de voie" détaille-t-elle. Fin juillet, le Pôle Emploi d'Abbeville a encore 80 postes à pourvoir sur la côte picarde, contre environ 40 habituellement.

Dans les Hauts-de-France, 60% des patrons de bars ou de restaurant ont vu au moins 1 de leurs salariés démissionner depuis le début de la crise du coronavirus.

Les restaurateurs de la côte picarde cherchent encore des serveurs fin juillet. © Radio France - Marie Dorcet

Relancer l'attractivité du métier

Mais si la crise Covid explique certaines absences, ça ne fait pas tout, selon Matthieu Gonsseaume. "J'ai relancé des saisonniers, mais ils m'ont dit qu'ils avaient encore des aides et pour eux, le calcul est vite fait". Un choix qu'il comprend totalement : "le métier de serveur n'est pas très bien payé, on a des horaires décalés, on travaille les week-ends... Ça fait plusieurs années qu'on peine à recruter, et là, clairement, il va falloir qu'on se remette en question. Il faut relancer l'attractivité du métier auprès des saisonniers".

Les professionnels de la côte Picarde pointent aussi du doigt les problèmes de logement pour les saisonniers. Les locations sont chères sur la côte, et ce n'est souvent pas rentable pour les travailleurs. Pôle Emploi précise que la région et le département sont en cours de réflexion sur ce point.