En janvier dernier les communes d'Ingrandes-de-Touraine, Saint-Patrice et Saint-Michel-sur-Loire fusionnaient pour devenir Côteaux-sur-Loire. Un regroupement pour mutualiser certains services des communes et continuer à se développer. Un an après, les avis sont mitigés.

Les communes d'Ingrandes-de-Touraine, Saint-Patrice et Saint-Michel-sur-Loire ont fusionné il y a bientôt un an pour devenir Côteaux-sur-Loire. La commune nouvelle compte désormais plus de 1000 habitants, a regroupé ses écoles et a fait un seul spectacle de noël cette année. Un regroupement qui pour les habitants concernés ne change pas grande chose.

Daniel habite depuis 30 ans à saint-Michel, il y voit du bon et du moins bon. "Le regroupement a permis de refaire la route et le trottoir, ce qu'on attendait depuis longtemps. Mais on a aussi vu, à Saint-Michel, la taxe foncière et la taxe d'habitation augmenter légèrement." Il continue en tout cas à dire qu'il habite Saint-Michel-sur-Loire.

On a derrière nous deux siècles d'histoire de commune, ça n'est pas en un an qu'on va changer toutes les habitudes. On met des moyens en commun

François Augé est le maire de Saint-Patrice et de Côteaux-sur-Loire, pour lui les choses se font doucement. "Ça n'est pas en un an qu'on va changer toutes les habitudes. C'est des choses qui vont se faire progressivement. " Il rappelle que la fusion a été motivée notamment par le problème des écoles, qui manquaient d'élèves. "Aujourd'hui on a une école, celle de Côteaux-sur-Loire, répartie apr niveaux dans els trois communes historiques, ce qui nous a permi de ne pas fermer de classe. La fermeture d'une classe, c'était le risque à Ingrandes et Saint-Patrice.

Je n'arrive pas à dire que j'habite à Côteaux-sur-Loire, je n'arrive pas à en prendre l'habitude. Je dis encore Saint-Michel

Il y a un seul commerce alimentaire sur les trois communes, à Ingrandes-de-Touraine : le multiservice. © Radio France - Manon Vautier-Chollet

Trois regroupements de communes ont eu lieu en Indre et Loire en 2017. Un quatrième va voir le jour le 1er janvier prochain : Tauxigny Saint-Bauld, né de la fusion entre Tauxigny et Saint-Bauld.