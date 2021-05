Côtes d'Armor : des meubles en kit pour aménager votre van

On connait tous le géant suédois de l'ameublement, ses magasins jaune et bleu et ses meubles à monter soi même. Eh bien, chez Exokit, c'est le même principe mais pour les vans et les fourgons. Et pas besoin d'être un adepte du bricolage.

Nos meubles arrivent en kit, à plat, on fournit l'outil de montage, c'est très simple à monter. Raphaël Guigo est en charge du marketing chez Exokit.

Vous ajoutez un tournevis et un petit marteau. Et hop, le tour est joué.

Exemple de meubles fabriqués par l'entreprise bretonne Exokit © Radio France - Johan Moison

Des kits pour la plupart des vans

"Il n'y a pas d'ajustage à faire. Tout est découpé à la forme de l'intérieur du véhicule", précise le jeune entrepreneur. Des vidéos de montage seront prochainement disponibles en ligne pour ceux qui auraient besoin d'un coup de main. Tous les meubles sont fabriqués dans l'atelier de l'entreprise sur le port du Légué à Saint-Brieuc grâce une imposante machine industrielle. Renault Trafic, Peugeot Expert, les Citroën Jumpy, les vans Volkswagen... "Nos kits s'adaptent à la plupart des petits utilitaires du marché".

Une forte demande

Créée en fin d'année dernière, mais réellement lancée depuis le début du printemps, la jeune entreprise bretonne est composée de trois personnes. Une quatrième s'apprête à rejoindre l'équipe. "Le milieu du van aménagé est en très grosse croissance en ce moment", reconnait Raphaël Guigo. "On se demandait ce que ça allait devenir avec le premier confinement et finalement la demande ne fait qu'augmenter. Les gens n'ont qu'une envie, c'est de partir en vacances avec leur véhicule."

Comptez 2000 euros pour un aménagement basique, meubles et couchage. Le prix évolue en fonction des finitions personnalisables. Délai d'attente pour obtenir votre kit : cinq semaines.