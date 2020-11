Côtes-d'Armor : les commerces autorisés à ouvrir tous les dimanches jusqu'à la fin de l'année

Les commerces de Côtes-d'Armor vont pouvoir ouvrir leurs portes tous les dimanches jusqu'à la fin de l'année. Comme en Ille-et-Vilaine , le Finistère ou dans le Morbihan, le préfet du département a pris un arrêté autorisant les commerçants à accueillir des clients les dimanches 29 novembre mais aussi les 6, 13, 20 et 27 décembre.

Appel à des salariés volontaires

Thierry Mosimann justifie cette décision par à la nécessité "de mieux réguler les flux de clients et de permettre aux commerçants de compenser les baisses d’activité et de chiffres d’affaires liées aux périodes de fermeture." Le préfet ajoute toutefois que les employeurs devront faire appel à des salariés volontaires et que ces derniers devront donner leur accord par écrit. Ils bénéficieront alors des droits prévus par la réglementation.

Dans l'agglomération de Saint-Brieuc, cette autorisation d'ouvrir les commerces le dimanche fait grincer des dents. Il y a deux ans, un accord a été passé afin de contraindre les grandes surfaces des zones commerciales à fermer leurs portes ce jour-là pour ne pas concurrencer les petits commerçants du centre-ville. Sur Twitter, le conseil municipal d'opposition, Corentin Poilbout évoque "une décision inique qui contrevient à l’accord politique local. C’est un moment crucial pour la survie des commerces de centre-ville qui souffrent de la concurrence périphérique."