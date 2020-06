Côtes d'Armor : plusieurs semaines d'attente avant de passer le permis de conduire

C'est toujours très chargé sur la route des examens du permis de conduire à cette période de l'année mais, cette année, c'est carrément l'embouteillage. "C'est catastrophique", fulmine Chystèle Bec, gérante et monitrice d'auto-école à Saint-Brieuc. "On est obligé d'arrêter les formations de certains élèves car on ne sait pas quand on pourra les présenter aux examens de conduite. Et ceux qui viennent de s'inscrire, ils vont passer quand ?".

Les délais d'attente s'allongent

Pauline, 20 ans, étudiante à Saint-Brieuc, a obtenu son code en février dernier et a validé ses deux dernières heures de conduite à la sortie du confinement. "J'attends qu'on me donne une date pour passer le permis sachant qu'il y a, avant moi, des gens qui devaient le passer en mars et avril", explique l'étudiante. "J'avais prévu de travailler au moins quatre mois cet été dans une entreprise agroalimentaire mais comme je n'ai pas le permis, je ne vais pas pouvoir", se désespère la jeune femme.

Dans les Côtes d'Armor, après le confinement, les cours de conduite ont repris le 11 mai et les examens du permis le 4 juin.

Dans un courrier adressé à Elisabeth Borne, la ministre de la transition écologique et solidaire chargée des transports, le député LR des Côtes d'Armor Marc Le Fur évoque "400 000 candidats" en attente d'une date d'examen en France avec "trois mois d'attente minimum". Ce délai d'attente "pourrait même s'allonger compte tenu du manque d'inspecteurs et du protocole sanitaire qui doit être observé par les auto-écoles", ajoute Marc Le Fur.

Manifestation ce mercredi

La manifestation départementale des gérants d'auto-écoles est prévue à partir de 8h30 ce mercredi 17 juin. Une opération escargot est organisée entre le cinéma de Langueux et la Direction des territoires et de la mer, rue Jules Vallès à Saint-Brieuc, où les manifestants ont prévu de se réunir vers 10h.