Côtes d'Armor : privés d'augmentation, les agents de blanchisserie de cinq hôpitaux sont en grève

Les agents de blanchisserie de cinq petits hôpitaux des Côtes d'Armor sont en grève, ce jeudi et vendredi. Ils sont privés de l'augmentation issue du Ségur de la santé en raison du statut juridique de la structure qui gère le linge des hôpitaux de Tréguier, Paimpol, Lannion, Guingamp et Bégard.

Ils font grève pour la toute première fois ce jeudi et ce vendredi. Dans les Côtes d'Armor, une soixantaine d'agents de blanchisserie des hôpitaux de Tréguier, Paimpol, Lannion, Guingamp et Bégard sont très en colère et ils en ont gros sur le coeur. Ils n'ont pas droit à l'augmentation de 183€ nets des salaires prévu par le Ségur de la santé.

Un sentiment d'injustice

Ils ont pourtant beaucoup donné depuis le début de la crise sanitaire, et ça continue avec la deuxième vague de l'épidémie. "C'est une moyenne de 42 tonnes de linge par semaine" lance Caroline Leuranguer, l'une des salariés, "et depuis la période de coronavirus, il y a eu une augmentation surtout sur les tenues des agents hospitaliers. De trois à quatre mille tenues supplémentaires par semaine."

Le statut juridique de l'employeur en cause

Mais ces agents de blanchisserie sont privés d'augmentation à cause de la forme juridique de leur employeur : un GIP, dont les cinq hôpitaux sont adhérents. Alors même que les agents de blanchisserie ont eu ailleurs l'augmentation. "Si je prends l'exemple de Saint-Brieuc, c'est un GCS. Le problème ne s'est pas posé, ils ont eu la revalorisation sans difficulté" reprend Caroline Leuranguer, "nous avons un sentiment d'injustice et les collègues se sentent dévalorisés. Nous sommes les moins bien payés de la fonction publique hospitalière. C'est incompréhensible."

S'il y a une évolution de texte, nous l'appliquerons

Mais il est impossible de déroger au décret gouvernemental répond Marie Kastel, la directrice des ressources humaines de l'hôpital de Tréguier. "Tout ce qui n'est pas nommé dans le décret n'est pas inclus" commente-t-elle, "nous avons des textes qui dirigent notre action, et nous ne pouvons pas y déroger. C'est en ce sens que nous avons écrit à la fédération hospitalière de France" pour faire remonter le problème, "il ne s'agit nullement d'un refus de l'employeur. S'il y a une évolution de texte, bien sûr nous l'appliquerons telle qu'elle sera prévue."

Pas d'augmentation salariale, pour le moment, mais en revanche des assignations : certains de ces agents grévistes vont être obligés de travailler par leur employeur.