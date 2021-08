Côtes-d'Armor : un restaurateur préfère fermer plutôt que de contrôler les passes sanitaires

Dans son restaurant l'Atelier, face au port de Binic (Côtes-d'Armor), René-Jacques Bullio profite des derniers moments avec sa clientèle. Lundi 9 août, il va fermer sa terrasse au public. En cause : le passe sanitaire, qui devient obligatoire dans les restaurants et les cafés. Son établissement, qui fait également épicerie, restera ouvert pour la vente à emporter, mais René-Jacques Bullio préfère fermer sa terrasse plutôt que de devoir contrôler les passes sanitaires de ses clients.

"Économiquement, c'est impossible"

Le restaurateur a pris sa décision il y a quelques semaines déjà. Les 70 chaises de sa terrasse resteront vides. "Pour nous c'est un crève-cœur de faire ça, mais on n'a pas le choix", regrette-t-il. "Économiquement, c'est impossible." Avec 54% de la population française ayant reçu ses deux doses de vaccin, il craint de voir sa terrasse à moitié vide. "On va perdre potentiellement 50% de notre chiffre d'affaires et je n'ai pas les moyens de mettre la moitié de mon personnel à contrôler les passes sanitaires. En plus, ils vont passer la journée à vider la terrasse plutôt qu'à la remplir." René-Jacques Bullio va donc devoir se séparer de ses quatre saisonniers qu'il a recrutés pour la période estivale.

"Je le comprends"

"On est un peu furieux parce que le gouvernement ne tient absolument pas compte du terrain. On a des clients qui viennent tous les jours, on a une clientèle vraiment très fidèle", regrette le gérant du bar. Il ne se voit pas non plus refuser l'entrée à quelqu'un. "On est là pour accueillir du monde, pas pour les éconduire. Et quand on voit les amendes qu'ils nous promettent si on oublie de contrôler quelqu'un, il n'est juste pas possible de se mettre ce genre de problème sur le dos", ajoute-t-il, amer. Les professionnels qui ne contrôlent pas les passes sanitaires à plus de trois reprises en 45 jours s'exposent à une amende pouvant aller jusqu'à 9000 euros et un an d'emprisonnement.

Les habitués de l'Atelier, eux, ont accueilli la nouvelle avec beaucoup de peine. Olivier vient régulièrement, pour déjeuner ou boire un café. "Ça m'attriste ! Mais je le comprends. Moi qui travaille dans le commerce je le comprends", insiste-t-il. Olivier devra donc déjeuner ailleurs, au moins pendant quelques semaines, jusqu'à ce que René-Jacques Bullio ait "une vision un peu plus logique sur l'illogisme d'aujourd'hui".