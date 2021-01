Couds-Couds Lily : des protections féminines bio, fabriquées à Trans, en Mayenne

C'est une histoire de résilience et de créativité. Anaïs Grémont a créé, à Trans, Couds-Couds Lily, un atelier de fabrication de protections féminines 100% bio et 100% françaises, alors que sa maman est tombée malade d'un cancer de l'utérus. Aujourd'hui, l'affaire marche bien et se développe.