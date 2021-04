Couettes Castex : une manufacture depuis 150 ans à Dax

C'est sur la toile que vous retrouvez les produits Castex. Sur le site de l'entreprise dacquoise, vous retrouverez tous les produits fabriqués avec des éléments venant de la ferme. Les plumes de canard et d'oie venant des élevages landais à proximité. Les Couettes Castex anoblissent ensuite le produit et le valorisent pour créer leur produit. L'entreprise en plus de la vente en ligne, propose également de retrouver ses produits en boutique d'usine à Dax.

Quand Jean Castex s'invite dans l'histoire des Couettes Castex

Depuis l'été dernier, suite à la nomination du Premier ministre Jean Castex, l'entreprise est souvent raillée sur son homonymie avec le chef du gouvernement. Un coup de projecteur pour l'entreprise, qui elle l'avoue, est plus souvent raillé gentiment. Ils ont tout de même dû essuyer quelques critiques, et quelques commentaires désobligeants. Ceux à quoi la gérante nous répond, nous représentons la douceur de nos couettes. Il est donc important de répondre avec douceur, voir avec humour.

