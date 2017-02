Coup d'accélérateur pour le développement des véhicules électriques en Berry !

D'ici la fin de l'année 2017, les syndicats d'énergie de l'Indre et du Cher espèrent déployer 280 bornes de recharge sur nos deux départements. Objectif affiché : constituer un maillage serré pour encourager les Berrichons à investir dans un véhicule électrique.

"La voiture électrique, c'est parfaitement adapté au monde rural !" Jean-Louis Camus, le président du Syndicat d'Enérgie de l'Indre est formel. "La ruralité va être très bien desservie au niveau bornes de recharge et ce sera plus facile d'accès que dans les villes. En plus, il y aura bientôt moyen de réserver sa charge sur une borne..."

Pour appuyer ses dires, le maire de Mézières-en-Brenne avance quelques chiffres : 80 bornes de recharge installées d'ici fin 2017 dans l'Indre, un maillage prévoyant une borne tous les 15 à 20 kilomètres, quatre prises par bornes et un mode de paiement facilité.

Le paiement sans contact dans l'Indre

On peut recharger sa voiture, mais aussi un camping-car, un vélo électrique ou même un fauteuil roulant pour les personnes handicapées. "On a constaté que sur les 6 bornes qui fonctionnaient en 2016 dans l'Indre, on avait une trentaine de connexion par mois" détaille Didier Routet, responsable du déploiement des bornes dans l'Indre.

Dans le Cher, d'ici la fin de l'année, ce sont 101 bornes qui seront en fonctionnement sur l'espace public, avec au minimum une borne tous les 20 km. Fin 2016, le syndicat du Cher comptait 240 abonnés au service et plus de 750 charges sur les bornes en fonction à cette époque. "Quand on sait que l'essentielle de la charge se fait à domicile, c'est vraiment encourageant" s'enthousiasme Aymar de Germay, président du Syndicat de l'Energie dans le Cher.

Un marché en plein développement

Mais pour convaincre le plus grand nombre de passer à l'électrique, faut-il encore prévoir un système de paiement facilité. Dans l'Indre, Jean-Louis Camus est fier d'annoncer que les bornes acceptent le paiement sans contact. Terminé, promet-il, le temps où chaque département avait son propre système de badge pour la recharge des véhicules : "C'est en train de s'uniformiser avec un système national, mais c'est difficile. On est parti de très loin. D'ailleurs, il y a toujours deux prises en service sur les bornes, la prise européenne n'étant pas encore fournie avec chaque véhicule. Mais ça va changer, et ça va aller très vite, par la force des choses".

Aymar de Germay partage cet avis : "Je suis confiant quand on voit le développement du véhicule électrique : plus de 50% en moyenne par an. Chaque constructeur automobile est en train de sortir un véhicule électrique. Donc très vite, les prix vont baisser..."

Répartition des bornes de recharge dans le Cher - http://www.ecar18.fr/#carte

"C'est totalement compatible avec la ruralité - Aymar de Germay

Jean-Louis Camus et Aymar de Germai en sont convaincus : le véhicule électrique peut conquérir les campagnes. "C'est totalement compatible avec la ruralité puisque les ruraux font plus de kilomètres par jour. Je pense écologie mais aussi économie des ménages ! Il y a un véritable intérêt à passer à l'électrique".

Reste que l'électricité, en ces temps de questionnement sur la production, le devenir des centrales nucléaires ou encore le risque de pénurie, pause véritablement question quant à l'écologie de la démarche. "La provenance des l'électricité sur les bornes électriques de recharge des véhicules, c'est de l'électricité verte, promet Jean-Louis Camus. Aujourd'hui, l'objectif, c'est que nos territoires deviennent des territoires à énergie positive".

Alors, à quand le tracteur électrique ?