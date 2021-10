Coup d'arrêt dans la vente de l'ancien hôpital Saint-Jacques à Besançon

L'ancien hôpital Saint-Jacques ne sera finalement pas acheté par Adim Vinci. L'opérateur abandonne ce projet en centre-ville de Besançon et les négociations sont arrêtées avec le CHU, propriétaire des lieux. Une promesse de vente a été signée en décembre 2019 mais elle ne sera pas suivie d'un acte de vente. Ce coup d'arrêt est dû à "des conditions préalables" importantes qui n'ont pas pu être levées, selon la direction du CHU. Dans son communiqué, elle indique que ces conditions suspensives tiennent "aux opérations de démolition, de désamiantage, de fouilles archéologiques préventives etc."

Un prix revu à la baisse... et refusé

Face à l'impossibilité de lever ces conditions, l'acheteur a revu le prix à la baisse... et le vendeur a refusé ce nouveau prix, "après des échanges approfondis et malgré des efforts faits par chacune des deux parties". Le projet s'avère plus cher et plus compliqué que prévu sur le plan technique, en particulier pour la construction de fondations spéciales et l'impact des fouilles archéologiques préventives sur le coût et le calendrier.

Anne Vignot va étudier le projet d'achat

La direction du CHU de Besançon promet de "s'attacher à trouver une solution alternative" pour vendre cette partie du site. Ce coup d'arrêt ne concerne par les parcelles du projet de future grande bibliothèque, déjà acquises par la Ville et l'agglomération de Besançon. Il concerne les autres espaces et bâtiments.

La maire de Besançon et présidente du Grand Besançon Métropole Anne Vignot "prend acte de cet arrêt des négociations" entre Adim Vinci et le CHU et se dit "prête à ouvrir des négociations avec le CHU". Elle va étudier la possibilité "de porter directement un nouveau projet urbain pour ce quartier".