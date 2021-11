Coup d'arrêt pour le projet d'Amazon à Fournès, dans le Gard

Le Tribunal administratif de Nîmes annule ce mardi l’autorisation environnementale relative à un projet de centre de tri de colis à Fournès, dans le Gard. Le préfet du Gard avait accordé à la société Argan une autorisation environnementale dans le cadre de la construction d’un centre de tri de colis. Le projet consiste en la création d’un bâtiment de 38 800 m² sur un terrain de 13,7 hectares, à proximité de la sortie 23 de l’autoroute A9. Ce dossier a été examiné lors d’une audience le 21 octobre dernier. "Le tribunal a fait droit à cette requête. Pour procéder à cette annulation, il a retenu le moyen tiré de la violation de l’article L. 411-2 du code de l’environnement qui prévoit qu’un projet de construction susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s’il répond, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur, s’il n’existe pas d’autre alternative au projet et si la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle".

Un mois pour faire appel

Le tribunal juge que malgré la création probable de 600 emplois équivalent temps plein et les retombées économiques résultant des investissements nécessaires au projet, celui-ci ne répond pas à une raison impérative d’intérêt majeur.

"Comme disait leur avocat (NDLR : d'Amazon), qu'on était trois gais lurons ou trois tournesols.. parce qu'on était trois au début.. ça veut dire que le pot de terre peut aller contre le pot de fer. On peut remuer des montagnes quand on veut" Henri Fuhrmeister, habitant de Fournès et opposant au projet

L’annulation de l’autorisation environnementale fait obstacle à la mise en œuvre du permis de construire.

Patrick Genay, apiculteur à Fournès, et opposant à ce projet : "On s'y attendait un peu, le rapporteur public avait été clair : si un projet risque d'affecter la conservation d'espèces animales ou végétales, le projet ne peut pas être autoriser ni avoir de dérogation (..) c'est un coup de frein à ce projet ; on ne connaît pas la réaction d'Argan, sur ses objectifs, ni sur le spéculateur qui est Fournès Développement, qui lui doit rentrer dans ses fonds. Ils ont acheté des terres, spéculent, font du business, on ne voit pas comment ils pourraient s'arrêter sur si peu. Ceci dit, c'est le deuxième projet rejeté par un tribunal administratif, et on va fêter ça sur le terrain, oui, ça c'est clair !"

Satisfait, lui aussi évidemment : Henri Fuhrmeister, habitant de Fournès depuis 30 ans et opposant à ce projet : "Bien sûr qu'on est satisfait, ça fait trois ans qu'on travaille dessus. On avait bon espoir. leur dossier était bâclé. Quatorze hectares bétonnés, 3 00 véhicules par jour, et faire de la pollution à tout va, ce n'est pas acceptable ".

C'est un jugement de première instance. Si elles s'estiment lésées, les parties ont un mois pour faire appel.

Le tribunal doit se prononcer très prochainement sur les sept requêtes dont il a été saisi et contestant le permis de construire.