Coup d'envoi ce mercredi des soldes d'été placées sous le signe du pouvoir d'achat

Avec quelques jours d'avance par rapport aux années précédentes, les soldes d'été ouvrent ce mercredi en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges, comme pour le reste du pays. Les commerçants de Nancy espèrent faire des bonnes affaires pendant les 4 semaines prévues malgré quelques petites inquiétudes qui pourraient venir enrayer l'engrenage.

Baisse du pouvoir d'achat

C'est la préoccupation majeure du moment : l'inflation en hausse qui entraîne une baisse du pouvoir d'achat chez les consommateurs. Va-t-elle empêcher ces derniers de venir se faire plaisir en boutique ? Pas si sûr selon Sébastien Duchowicz, président des vitrines de Nancy, l'association des commerçants de Nancy. "Sur des périodes de soldes, on sait que la clientèle fait des réserves. Ces derniers jours, c'était un flux régulier dans la boutique pour venir faire du repérage", explique-t-il tout en s'attendant quand même à des achats plus calculés et réfléchis que d'habitude.

Les stocks plus faibles

La carte bleue va donc peut-être un peu moins chauffer cette année. Mais si elle flambe, il faudra le faire dans les premiers jours des soldes. Cette fois-ci, il n'est pas certain que les articles soldés soient encore disponibles le 19 juillet, pour la fin des promotions. Le tout à cause du Covid : "Nos stocks sont un peu moins conséquents puisqu'on ne savait pas comment on allait travailler sur la période printemps-été", confie Sébastien Duchowicz. "Ça va aller très rapidement. On sait qu'on continuera sur les derniers prix de soldes qui dureront jusqu'à la période automne-hiver, mais si vous voulez faire des bonnes affaires, il faudra vraiment venir dans les premiers jours", conclut-il.