Dès 9h ce mercredi 18 avril 2018, le centre grenoblois Alpexpo ouvre ses portes à 900 exposants pour le salon Mountain Planet. Jusqu'au vendredi 20, il va rassembler professionnels, industriels et investisseurs de l'aménagement en montagne.

Grenoble, France

Mountain Planet, c'est quoi ?

Ce salon de trois jours ouvre ses portes dès 9h ce mercredi 18 avril 2018. Il a pour vocation de réunir les acteurs internationaux de l'aménagement en montagne : exploitants de stations, créateurs d'équipements de montagne, gestionnaires de remontées mécaniques, etc.

Un rendez-vous très attendu par le centre Alpexpo, et son directeur général François Heid : "C'est l'un des grands rendez-vous mondiaux ! En témoigne l'intérêt des industriels, qui restent fidèles à ce salon" depuis sa création en 1974, affirme-t-il au micro de France Bleu Isère.

#FBIMatin | Le directeur général d'#Alpexpo@FrancoisHeid sur le salon @MPlanet2018 : "C'est l'un de nos salons très conséquents. Il a une résonance mondiale ! Nos exposants viennent de 25 pays différents, et nos visiteurs de 60 destinations à travers le monde." — France Bleu Isère (@bleu_isere) April 18, 2018

Ce salon professionnel, qui a lieu tous les deux ans, sera ponctué d'une "soixantaine d'événements avec tous les organismes", détaille François Heid.

Mountain Planet en quelques chiffres :

3 jours de salon

900 exposants

18 000 visiteurs

42 000m² d'exposition

Innover constamment

Investir, prendre des initiatives, créer de nouveaux équipements ... "L'innovation est constante dans le secteur d'activité de la montagne", juge le directeur général. "C'est incroyable de voir le chemin parcouru en quelques années !" Parmi tant d'initiatives, l'enneigeur à température positive (présenté au Mountain Planet précédent, en 2016).

Et qui dit innovation, dit souvent nouvelles technologies ! "Le digital est au centre du secteur de la montagne", révèle François Heid. "Dans l'expérience consommateur, mais aussi dans le travail industriel." Drones, réalité augmentée ... Tout est bon pour améliorer les performances de cette industrie de montagne.

D'ailleurs, pour alimenter sa stratégie numérique, Mountain Planet s'est récemment muni de sa propre application mobile.

Mountain Planet, pour qui ?

Cette année encore, les espoirs sont grands pour ces trois jours de salon. "On attend de l'ordre de 18 000 visiteurs, uniquement des professionnels de l'aménagement de la montagne", expose François Heid. Il faut dire que Mountain Planet est l'un des temps forts du centre Alpexpo. Une année sur deux, quand le salon n'a pas lieu, "on sent un impact sur le chiffre d'affaires".

Le centre a des attentes toutes particulières concernant quelques visiteurs en particulier, notamment les délégations russes et chinoises. "Il y a des ambitions très fortes en Chine", admet François Heid. "Il n'y a pas encore beaucoup de skieurs là-bas, mais ... c'est un marché qui représente une opportunité très intéressante."

Pendant trois jours, les exposants auront à cœur de "montrer leur savoir-faire" avec leurs projets et initiatives, dont certaines préfigurent sans doute la montagne de demain.