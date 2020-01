Coup d'envoi du spectaculaire chantier de l'aéroport de Châteauroux

Après 12 ans d'attente et de discussion, le chantier du hangar et de la tour de contrôle de l'aéroport de Châteauroux vont enfin débuter. Premier coup de pelle attendus cette semaine, pour une livraison en 2021.

Déols, France

"C'est enfin la fin de l'arlésienne ! annonce fièrement le tout nouveau directeur de l'aéroport de Châteauroux, Didier Dufresne. Depuis 2009, on parle de ce fameux hangar et de la tour de contrôle qui l'accompagne, et bien ça y est ! Le chantier débute ce lundi 20 janvier!"

Effectivement, la dernière décennie a été marquée dans l'Indre par la récurrence des discussions autour de ce projet d'ampleur : faire sortir de terre un hangar d'une surface de près d'un hectare et une tour de contrôle de 42 mètres de haut -l'ancienne n'étant plus assez haute, au regard des dimensions du hangar, pour assurer la sécurité du site.

"Ce sont essentiellement des entreprises berrichonnes qui ont été sélectionnées, précise François Bonneau, président de la Région Centre Val-de-Loire. Cela veut dire de l'emploi local. Ensuite, nous formeront les compétences nécessaires pour le bon fonctionnement de l'entreprise qui va occuper le hangar".

Un chantier à 20 millions d'euros

Autant dire que pour l'économie locale, c'est une aubaine. Un millier d'emplois seront nécessaires rien que pour la construction du hangar et de la tour. "Il n'en existe que 22 comparables dans le monde... Imaginez un peu" s'enthousiasme Dominique Roullet, le président de l'aéroport.

"Ce hangar va permettre d'assurer la maintenance sur des appareils de type A380. Alors j'entends dire que ce type d'avion ne sera bientôt plus produit. C'est vrai, mais d'abord, jusque fin 2021, on continuera d'en fabriquer, et puis ensuite, il y en aura d'autres. Il faudra toujours entretenir" rassure le directeur de l'aéroport.

Le chantier débute ce lundi 20 janvier pour une livraison prévue au printemps 2021.