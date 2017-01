Coup de colère des patrons du port du Havre : ils en appellent aux candidats à l'élection présidentielle

L'UMEP, l'union maritime et portuaire du Havre tire la sonnette d'alarme sur la situation économique du port. 2017 est selon les patrons de la place portuaire, une année cruciale pour le développement économique. L'UMEP représente 40% de l'économie de la région havraise.

L'UMEP, l'union maritime et portuaire du Havre lance une mise en garde aux candidats à l'élection présidentielle et plus globalement au monde politique. Avec la concurrence du Canal Seine Nord et le lobbying des concurrents allemands et hollandais au niveau européen, la situation économique du port du Havre risque fortement de pérécliter dans les années à venir, si rien ne bouge.

Un commando de l'Axe Seine

D'après l'UMEP, si rien ne change, d'ici 5 ans, au lieu d'avoir 22 000 salariés, le port du Havre n'en comptera plus que 8 000. Ces patrons déplorent qu'Anvers soit devenu le 1er port alimentant Paris aujourd'hui, alors que cela fait des années que l'on parle du fameux Axe Seine (de Paris au Havre). Il est urgent de faire avancer les dossiers portuaires havrais et plus largement français à Bruxelles selon eux, surtout depuis le coup d'accélérateur donné au Canal Seine Nord de nos voisins des Hauts-de-France, qui favorisera les ports belges au détriment de ceux de la Seine.

L'UMEP lance une mise en garde sur la situation économique du port du Havre © Radio France - Amélie Bonté

Ce qui bloque selon l'UMEP, c'est surtout le manque de coordination entre les régions Normandie et Ile de France, le gouvernement et Haropa (le groupement des ports du Havre, Rouen et Paris), surtout quand on sait que les concurrents de la Bavière en Allemagne par exemple, envoient à Bruxelles des délégations de centaines de personnes pour leur compte.

Michel Segain, le président de l'UMEP

Il faut chasser en meute, toutes institutions confondues. Nous devons intervenir auprès des candidats à l'élection présidentielle car il n'y a jamais eu de politique maritime et portuaire du pays. Il faut un lobbying France à Bruxelles." - Michel Segain, président de l'UMEP

L'UMEP invite les candidats à l'élection présidentielle à venir au Havre, pour que chacun décline son programme sur le sujet. Enfin et surtout il est temps de donner un trés grand coup d'accélérateur aux dossiers de la ligne Serqueux-Gisors ou encore à la plate-forme multimodale du Havre, des infrastructures nécessaires pour le développement économique du port du Havre. et de l'Axe Seine.