Coup de gueule d'un boulanger niçois : "J'ai écris au premier ministre, plus de 80% de nos croissants sont industriels"

Frédéric Roy est en colère. Pour lui, les croissants et les pains au chocolat naturels sont en train de mourir. Il a écrit à Edouart Philippe.

Frédéric Roy est artisan boulanger à Nice. Il a écrit au premier ministre Edouart Philippe. Il demande que le gouvernement instaure une appellation "tradition" pour les croissants et pains au chocolat.

"On ne doit plus manger de la merde"

Pour Frédéric Roy les traditions se perdent, et notamment la façon de faire des croissants et des pains au chocolat. Il estime que "plus de 80% des croissants sont faits de manières industrielles. Le croissant et le pain au chocolat naturels sont en danger. Mon petit-fils de 2 ans risque de ne pas connaitre le croissant naturel. Aujourd'hui on ne doit plus manger de la merde.'

"Nous devons avoir une appellation"

Il demande au gouvernement d'instaurer une appellation tradition : "Tout comme la baguette tradition, nous devons avoir une appellation pour les boulangers qui font les croissants et pains au chocolat 100 % naturels. Le premier ministre m'a répondu qu'il avait transféré le dossier au ministre de l'économie."