Coup de massue pour les salariés de TMD Friction à Creutzwald : l'usine pourrait fermer au printemps

"Un choc" pour les 136 salariés de l'usine de plaquettes de freins TMD Friction, à Creutzwald. Ils ont appris ce jeudi que le site entrait en "procédure de cessation d'activité" : en clair, une fermeture "prévisible", selon les mots de la direction, d'ici quelques mois. Pendant trois mois, le groupe va tenter de trouver un repreneur, puis le PSE va courir pendant six mois, avant d'arrêter définitivement les machines, si aucune solution n'est trouvée, en mars 2022.

Baisse du chiffre d'affaires de 50% en quatre ans

Le site a subi, ces dernières années, "d'importantes difficultés liées aux évolutions structurelles de l'industrie automobile (...) un important renforcement de la concurrence (...) et un outil industriel peinant à répondre aux nouvelles normes du secteur", écrit la direction dans un communiqué, précisant que le chiffre d'affaires a connu "une baisse de 50% en quatre ans." Elle évoque une recherche de repreneur, mais aussi "des opportunités de reclassement interne et externe".

Mais pour Jean-Paul Martin, délégué Force Ouvrière, la fermeture est quasiment actée : "Vu les circonstances actuelles dans le monde de l'automobile, la Roumanie est beaucoup moins chère que nous, les pays asiatiques aussi, on ne croit pas du tout à un repreneur." Alors les syndicats vont se battre, disent-ils, pour obtenir des bonnes conditions de départ, de l'argent, des reclassements ou des formations pour les plus jeunes.

C'est plein de souvenirs. Ce sont des amis d'enfance, on a tous commencé ensemble."

Malgré tout, c'est un crève-cœur, pour Jean-Paul Martin qui travaille ici depuis 36 ans : "C'est plein de souvenirs. Ce sont des amis d'enfance, on a tous commencé ensemble." Jeudi matin, à l'annonce de la nouvelle, il y a eu des larmes et de la colère, car, selon Didier Ramon, délégué CFTC, chacun a des raisons de s'inquiéter pour son avenir : "Les jeunes qui ont des crédits, cela va être catastrophique pour eux. Mais j'ai une personne de 53 ans qui est venue me voir en me disant, mais qu'est-ce que je vais faire ? Comment je vais retrouver du travail ? Et pour les anciens, qui ont de bons salaires, ça ne va pas être marrant de retrouver du travail payé peut-être 1.300 euros, alors qu'ils ont une vie, des enfants qui font des études..."

On va peut-être être touchés par des cancers dans les prochaines années, et aujourd'hui, on nous traite comme ça ? C'est un manque de respect."

Certains des plus anciens s'apprêtaient à bénéficier d'une préretraite amiante, après avoir été exposés par le passé. Ils devront peut-être passer par la case chômage pour quelques temps; et le symbole est rude, pour Riccardo Liberto, délégué Sud : "On va peut-être être touchés par des cancers dans les prochaines années, et aujourd'hui, on nous traite comme ça ? C'est un manque de respect."

Sur place, la production est arrêtée, sur décision de la direction, jusqu'à vendredi soir. Elle doit reprendre lundi. Une cellule psychologique est mise en place vendredi matin. La première réunion d'importance aura lieu vendredi 9 juillet. Les syndicats ont engagé un avocat et un cabinet d'experts comptables pour les aider dans leurs démarches.