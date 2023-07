Coups de poing sur un cochon : la vidéo choc de L214 sur l'abattoir de Bazas dans le Sud-Gironde

Dans une nouvelle vidéo choc publiée ce mercredi 26 juillet, L214 dénonce les pratiques de l'abattoir de Bazas dans le Sud-Gironde. Les images montrent notamment "des coups d'aiguillon électrique dans l'anus d'un bovin", des porcelets conscients alors qu'ils sont saignés ou encore le "coup de poing d'un employé sur un cochon suspendu". Face à des pratiques et des installations "en violation grave de la réglementation", l'association porte plainte contre l'abattoir pour "cruauté et sévices graves".

Abattoir de Bazas : derrière les murs, l'horreur pour les animaux

"Des animaux qui vivent des souffrances extrêmes"

Responsable des affaires publiques de L214, Samuel Airaud décrit "des coups d'aiguillon électrique qui sont donnés dans les yeux et dans l'anus des animaux pour les faire avancer et reculer. On voit que régulièrement des cochons, des bovins ou des moutons sont égorgés après avoir repris conscience. Des coups de pistolet à tige perforante peuvent être donnés à différentes reprises sur des porcelets. Des actes qui ont parfois lieu en présence des services vétérinaires sans que ces derniers ne semblent réagir."

L'une des images montre un employé de l'abattoir donnant un coup de poing à un porc suspendu. - L214

L'abattoir de Bazas passait pourtant pour un modèle du genre. Les bovins et ovins sont "majoritairement issus d'élevage locaux et plein air", ajoute L214, et "la viande est commercialisée en direct des producteurs, en boucherie et supermarché, notamment sous IGP Bœuf de Bazas, IGP et Label Rouge Bœuf de Chalosse, IGP Agneau de Pauillac et sous agriculture biologique."

La gestionnaire de l'abattoir annonce une plainte contre L214

Géré par une société d'économie mixte à opération unique (Semop), l'abattoir public de Bazas a comme gestionnaire la Communauté de communes du Bazadais et des Terres du Sud. Sa présidente Nicole Coustet n'a pas tardé à réagir à la publication de la vidéo de L214. "Bien sûr, je relève des gestes qui sont inappropriés comme le coup de poing à un porc. Après les bêtes qui sautent dans leur box et le sang, ça ne me choque pas, nous sommes dans un abattoir. Moi ce qui m'interroge, c'est la façon avec laquelle l'association s'est infiltrée de manière illégale dans l'abattoir."

Sur certaines images publiées par L214, on aperçoit des animaux encore conscients être saignés. - L214

"Nous avons tous intérêt à respecter le bien-être animal", assurait la direction de l'abattoir de Bazas à France Bleu Gironde lors d'une interview réalisée en 2016 . Pourtant cette année-là, selon L214, "un rapport des services vétérinaires (...) avait déjà identifié les dysfonctionnements qui perdurent 7 ans plus tard". Outre sa plainte contre l'abattoir, l'association annonce également un recours en responsabilité contre l'Etat pour manquement à sa mission de contrôle.

La vidéo de L214, "coup de grâce" d'un abattoir en sursis ?

Depuis la faillite, début juillet, de l'entreprise Fonmarty , l'abattoir de Bazas est le premier employeur de la commune. Géré par une société d'économie mixte à opération unique (Semop), le site compte 12 salariés mais, comme le rappelait France 3 Nouvelle-Aquitaine en avril 2023 , il fait également vivre une centaine d'agriculteurs, des livreurs et des vétérinaires. Confronté à la baisse de la consommation de viande, l'abattoir connaît de grandes difficultés financières depuis de nombreuses années.

"Aujourd'hui, nous sommes en pleine restructuration et les choses avançaient positivement. Et là, je me demande si L214 ne se sert pas de ces images pour donner le coup de grâce à l'abattoir de Bazas qui est pourtant d'une nécessité étant donné que nous avons des éleveurs du Gers, du Lot-et-Garonne et des Landes qui viennent faire abattre leurs animaux ici", rappelle Nicole Coustet, la présidente de la Communauté de communes du Bazadais et des Terres du Sud.