Coup dur pour Revin : l'implantation des cycles Mercier remise en question

Cinq mois après l'annonce de l'installation des cycles Mercier à Revin sur la friche Porcher, les élus locaux déchantent. L'Etat vient donc d'annoncer qu'il n'accompagne plus l'implantation de l'usine et des deux lignes de production qui devaient employer 270 personnes dans les cinq ans. L'information a été communiquée par le préfet des Ardennes ce jeudi 29 juillet. La cause ? "Elle est mystérieuse" dit tout de go Bernard Dekens, maire de Vireux-Wallerand et président de la communauté de communes d'Ardennes Rives de Meuse. "On voudrait bien savoir, mais on ne sait rien", ajoute l'élu. "Le dossier a bien été instruit", explique Jean-Sébastien Lamontagne, préfet des Ardennes, "mais aujourd'hui les conditions ne sont plus réunies" dit-il pudiquement.

On ne sait pas précisément pourquoi l'Etat se retire, regrette Bernard Dekens

En tout cas l'affaire semble suffisamment sérieuse pour décourager l'Etat français de débourser de grosses sommes, plus de cinq millions d'euros au titre du dispositif Territoires d'Industrie et du Fonds pour le recyclage des friches. La Région Grand Est et la communauté de communes Ardennes Rives de Meuse aussi devaient mettre au pot commun. 20% du montant total estimé à 15 millions d 'euros, rien que pour la communauté de communes.

Une déception et un coup dur économique pour les Ardennes

Les cycles Mercier avaient pourtant choisi la France pour relocaliser leur production de vélos et vélos électriques. La France plutôt que le Portugal. Les Ardennes plutôt que les Hauts-de-France. Les élus locaux et les services de l'Etat travaillaient main dans la main et d'arrache-pied depuis six mois pour faciliter et subventionner cette implantation. En mars dernier, le porteur du projet, Jean-Marc Seghezzi était venu visiter le futur site et dévoiler ses ambitions, produire 500 000 vélos par an pour sa propre marque mais également pour des enseignes de sport et de grandes surfaces. Tout le monde croyait à ce projet présenté par Bercy, à tel point que l'investissement était assuré pour les deux-tiers, par l'Etat et les collectivités locales. Un projet stoppé avant qu'il ne soit trop tard, cela semble être la position de l'Etat qui promet tout de même que les fonds qui étaient flèchés pour les Ardennes resteront aux Ardennes, ils seront utilisés sur d'autres projets.

La friche Porcher où devait s'installer les cycles Mercier © Radio France - Alexandre Blanc

Nous n'avons pu joindre pour l'instant le porteur du projet, Jean-Marc Seghezzi mais on se souvient qu'au moment des annonces de l'implantation il y a cinq mois, il avait bien affirmé que sans l'aide financière de l'Etat et des collectivités locales, rien ne se ferait.