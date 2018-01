Rennes, France

"On ne risque pas de prendre plus de dix buts. On ne risque pas d'en prendre plus que ce que l'on a pris. On ne risque pas d'être plus humiliés que ce que l'on a été". En conférence de presse, Sabri Lamouchi a planté le décor avant le match qui opposera demain soir son équipe du stade Rennais au Paris Saint-Germain en demi-finale de la coupe de la Ligue. Les Rouge et Noir restent effectivement sur deux lourdes défaites face aux hommes d'Unaï Emery : En championnat, le 16 décembre 2017, les Rennais ont perdu 4/1 au Roazhon Park, avant de sombrer un peu plus, une défaite 6/1, le 7 janvier 2018 en 32e de finale de la coupe de France.

Olivier Létang : " Il n'y aura pas de cadeau du Paris SG"

Le Paris SG est sans pitié jusqu'à présent avec le stade Rennais. Et il ne faut pas attendre de mansuétude demain soir côté parisien, même à un peu moins de trois semaines du match aller de la ligue des champions contre le Real Madrid : "Nous avons toujours la même idée, nous voulons rester très compétitif à chaque match. Notre meilleure préparation, c'est de progresser, gagner pour la confiance", a ainsi déclaré Unaï Emery avant ce match. " Il n'y aura pas de cadeau du PSG", ajoute le président du stade Rennais, et ancien dirigeant du Paris Saint-Germain, Olivier Létang. "Je suis bien placé pour en parler. A Paris, on est cannibale, on veut gagner tous les matches, et ce qui est important, c'est le nombre de trophée qu'il y a dans l'armoire. Pour que le stade Rennais se qualifie, il faudra que l'on soit au top, et que les Parisiens soient un peu moins bien".

Olivier Létang, le président du stade Rennais, avant la demi-finale contre le Paris SG Copier

Sabri Lamouchi : "C'est la possibilité de rentrer dans l'histoire du club"

Sabri Lamouchi et ses hommes croient néanmoins l'exploit possible. C'est logique. "On va essayer de les taquiner un peu plus. Si nous les contenons, on peut les faire douter. Il nous faudra plus qu'un match parfait ! Il nous faudra un brin de folie, beaucoup de maîtrise, être plus qu'excellents. Je ne suis pas fou de penser que la chose (NDLR: la qualification pour la finale) est possible. Car LA chose EST possible. Nos supporters attentent de nous qu'on puisse les faire espérer, et les mener à Bordeaux pour la finale (NDLR: le samedi 31 Mars au MatMut Atlantique). Pour nous, c'est plus qu'une demi-finale. On peut emmener le peuple breton en finale. Et pour nos joueurs, nos jeunes joueurs, en quête d'histoire, de palmarès, c'est la possibilité de rentrer dans l'histoire du club, et ce n'est pas rien". Pour espérer sortir le PSG, le stade Rennais pourra compter sur sa nouvelle recrue, l'attaquant Sénégalais, Diafra Sakho. Le club Rennais a reçu en début d'après-midi, son certificat international de transfert, élément indispensable pour lui permettre d'être sur la feuille de match demain soir. Yoann Gourcuff, absent vendredi dernier en championnat à Dijon, sera également à la disposition du coach Rennais.