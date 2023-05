Coupe du monde 2023 : +400% de demandes de réservation dans les hôtels à Toulouse

Toulouse accueillera cinq matchs lors de la Coupe du monde de rugby, du 10 septembre au 8 octobre. Cinq rencontres au Stadium qui devraient drainer une masse de touristes conséquentes, autour de 50.000 visiteurs estime la Métropole. La mairie évoque aussi un taux de remplissage de 70% dans les hôtels du centre

Les Japonais en force mais aussi les Britanniques... et les Français

Selon nos informations, à Toulouse et dans ses environs où sont comptabilisés plus de mille solutions d'hébergement, la plateforme Booking, leader mondial de la réservation hôtelière, observe sur la période du Mondial, une augmentation de 400% de demandes par rapport à la même période en 2022 soit une demande multipliée par huit. On retrouve ce même ordre de grandeur à Nantes, tandis qu'à Paris cette hausse est de 150%, +240% pour Lyon. Un écart qui peut s'expliquer par la dynamique touristique de Toulouse plus faible par rapport à la capitale ou à Lyon. Une ville comme Saint-Etienne par exemple voit exploser sa demande, presque inexistante d'habitude, +2.000%.

Face à la demande et pour une durée moyen de 2,5 nuitées, les tarifs hôteliers ont logiquement augmenté, mais dans des proportions qu'on pourrait qualifier de raisonnables. Pendant la Coupe du monde sur Booking.com, une chambre d'hôtel à Toulouse coûte environ 20% plus cher qu'à l'accoutumée. Autour du 10 septembre, premier match au Stadium, Japon/Chili, le ticket moyen est d'environ 135 euros.

À Toulouse, les trois nations les plus représentées dans les demandes de réservations hôtelières sont la Grande-Bretagne, le Japon - c'est une spécificité locale - et la France. Il faut dire que la ville rose accueille deux matchs de l'équipe nipponne qui a d'ailleurs établi son camp de base à Ernest-Wallon.

le dimanche 10 septembre à 13h Japon/Chili

le vendredi 15 septembre à 21h Nouvelle-Zélande/Uruguay

le samedi 23 septembre à 14h Géorgie/Portugal

le jeudi 28 septembre à 21h Japon/Samoa

le dimanche 8 octobre à 21h Fidji/Portugal