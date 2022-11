Coupe du monde : dans les bars nantais des "soirées exceptionnelles"

"Ces soirées sont exceptionnelles", lâche Micka avec un grand sourire. Ce responsable du pub Gigg's à Nantes fait le plein pour les jours de match de l'équipe de France de football. Encore ce samedi 26 novembre, le bar est rempli de clients qui sont venus voir la victoire des Bleus en Coupe du monde contre le Danemark. Un engouement qui laissait douter pour plusieurs raisons, la saison hivernale, les accusations de corruption sur l'organisation de la compétition , ou encore les 6.500 ouvriers morts sur les chantiers selon plusieurs associations.

ⓘ Publicité

Engouement au rendez-vous

Micka, responsable ce soir, avait le sourire aux lèvres avec l'ambiance dans le bar. © Radio France - Matthieu Bonhoure

"Après deux années compliquées avec le Covid, on a fait le choix de diffuser les matches", indique le responsable, avec son maillot de l'équipe de France. Autour de lui, chacun joue des épaules pour arriver à se trouver une petite place tellement il y a de monde. "J'ai hésité, mais j'aime trop le foot, je ne peux pas ne pas regarder", confie Marius, bière à la main.

Près de lui, Stéphane est venu avec son beau-fils. "Il m'a amené ici, moi je ne suis pas vraiment le foot en général, mais là l'ambiance est superbe, ça fait du bien de tous ses retrouver comme ça", justifie-t-il. À chaque action, tout le monde retient son souffle. Dès qu'un joueur français s'approche du but, certains se lèvent mains sur la tête. Puis, le but, et l'explosion. "C'est une communion, pendant quelques heures, on regarde tous la même chose ensemble", décrit Marc.