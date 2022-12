Coupe du monde de foot : toujours un engouement autour des maillots des Bleus, même après la défaite

Les maillots de foot des Bleus continuent de très bien se vendre dans cette boutique toulousaine. Il y en aura un certain nombre au pied du sapin.

Il ne reste plus beaucoup d'articles de l'équipe de France dans cette boutique du centre-ville de Toulouse (Haute-Garonne), Footkorner, située rue St-Rome et spécialisée dans les équipements de foot. Pourtant, les clients qui entrent trouvent leur bonheur. Beaucoup d'entre eux repartent avec un maillot, un survêtement, une veste, que les Bleus ont porté durant ce Mondial. L'engouement demeure, malgré la défaite en finale . Il faut dire que Noël arrive dans quelques jours.

ⓘ Publicité

Certains clients ont attendu la fin de la compétition

Victor, 15 ans, venu avec sa grand-mère, essaie par exemple cette veste bleu marine. "Ce sera pour Noël", confirme sa mamie. Idem quelques minutes plus tard, avec ce couple de parents : "On souhaite acheter le maillot de l'équipe de France pour notre grand gaillard (un autre garçon de 12 ans)". La maman parcourt le grand pan de mur sur lequel sont disposés les modèles : "Il n'y a pas la troisième étoile, c'est dommage..." Elle a d'ailleurs attendu la fin de la compétition pour cet achat : "Je ne voulais pas lui prendre un maillot qui ne serait déjà plus d'actualité."

Malheureusement, ce ne sera donc pas le cas. Mais deux ou trois étoiles, finalement peu importe (ou presque). Les Français, tout du moins les Toulousains, continuent de soutenir les Bleus à leur manière. Pour le plus grand plaisir de Mokhtar, l'un des vendeurs du magasin : "C'est vrai qu'avant le Mondial, on avait un peu peur. Une coupe du monde en hiver, au Qatar... Cela n'était jamais arrivé". Malgré tout, son équipe et lui ont décidé de prendre le risque de commander beaucoup.

Bien caché... Un maillot de l'Argentine

"Aujourd'hui, on ne regrette pas. Vous voyez, presque tout est parti. On va demander à en recevoir d'autres avant Noël, mais cela n'est pas sûr", concède le vendeur, qui lui-même porte un haut orné du coq. Il enchaîne : "Les supporters sont venus à chaque match des Bleus, avant ou après. On a fait de très bonnes ventes". Difficile pour l'instant de chiffrer cette bonne activité.

Les vendeurs de cette boutique le reconnaissent, ils ont aussi vendu pas mal de maillots de l'équipe d'Argentine. © Radio France

Si les tenues des Bleus n'ont pas de peine à se faire remarquer, d'autres sont plus discrètes. En farfouillant bien, on finit par tomber sur un maillot... De l'Argentine. "Il ne nous en reste plus qu'un", avoue Mokhtar. Qui sera bien obligé de le vendre, presque à contrecœur, si le maillot trouve preneur. "Il faut rester professionnel" sourit le jeune homme.