Coupe du monde de football féminin : 120 postes à pourvoir à Grenoble

Grenoble, France

Une campagne de recrutement a été lancée pour la coupe du monde de football féminin, dont une partie se jouera à Grenoble en juin prochain. À deux mois du premier des cinq matches qui se joueront à Grenoble, un bus pour l'emploi a fait étape place Félix Poulat à Grenoble mardi 9 avril pour attirer les candidats.

Serveurs, hôtes, manutentionnaires...

"On recherche 120 personnes, des serveurs pour travailler sur les buvettes, des hôtes ou des hôtesses pour aiguiller les spectateurs, des manutentionnaires pour monter et démonter la signalétique et des caristes pour charger et décharger le matériel",détaille Eric Fournand, directeur d'une agence grenobloise de recrutement.

Il faut avoir plus de 18 ans pour postuler, c'est une condition non-négociable. Pour le reste, les critères sont larges : "ce que l'on recherche, c'est de l'envie ! L'envie de travailler, l'amour du sport, un savoir-être ! Après, pour certains postes, par exemple d'hôtesses ou d'hôtes, il faut parler couramment anglais parce qu'il y a beaucoup de spectateurs sud-américains qui vont se déplacer".

120 postes sont à pourvoir à Grenoble pour la coupe du monde de foot féminin. © Radio France - Justine Dincher

Entre 80 et 100 euros bruts par match

Le recruteur précise le montant des salaires : "cela dépendra des postes mais en moyenne cela sera entre 1.600 à 1.700 euros bruts, ramenés à l'heure puisque la mission dure entre quatre et cinq heures pour chaque match. La mission rapportera donc entre 80 et 100 euros bruts", selon Eric Fournand.

La campagne de recrutement sera bouclée à la fin du mois, mais si vous avez loupé le passage du bus pour l'emploi, il est toujours possible de postuler en vous rendant directement dans les locaux de l'agence Proman, boulevarch Foch à Grenoble.