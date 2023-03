Coupe du monde de rugby : des hôtels réservés cinq ans en avance à Toulouse

À six mois du lancement de la coupe du monde, la présidente du club hôtelier Toulouse Métropole, Lucie Laurent, répond aux questions de France Bleu Occitanie.

Y a-t-il un frémissement du côté des réservations ?

Oui, il a démarré il y a déjà quelques années. Dès que l'on a eu connaissance des matches sur Toulouse, il y a des établissements qui ont déjà eu des demandes. Il y a cinq ou six ans déjà. Après, c'est un travail de longue haleine, de relâche, de reprise, de réservations.

Ces réservations se sont faites dans quelles proportions ?

C'est compliqué à dire parce que ça diffère en fonction des établissements et en fonction des zones géographiques. Sur le centre-ville, on est au dessus de 50%, c'est un peu mieux que sur l'aéroport où c'est un peu calme. Sur le centre-ville, on voit qu'il y a des dates de matchs qui sortent du lot, et notamment le 28 septembre où on a le Japon : c'est presque complet. Comme on est ville hôte pour le Japon, on a beaucoup de demandes de Japonais. Après, on n'en a pas autant qu'on le pensait. On avait essayé de tabler sur des longs séjours. On est plutôt sur des veilles et jours de match, donc des séjours plus restreints.

Et la Nouvelle-Zélande le 15 septembre ?

Les All Blacks, celui là est bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les gens qui ont acheté les billets, il y a beaucoup de nationaux et de régionaux,

Est-ce-que la région pourrait profiter de ce tourisme ?

C'est ce qu'on espère (pour le Tarn, le Tarn et Garonne notamment ndlr).

