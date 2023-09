Coupe du monde de rugby : à Toulouse, les touristes japonais se font rares et dépensent moins que prévu

Faîtes un test, promenez-vous dans le centre de la ville rose et demandez aux commerçants : "Avez-vous eu des touristes japonais dans votre commerce depuis le début de la coupe du monde de rugby à Toulouse ?". Invariablement, la réponse sera la même : "Non" ou "non, pas beaucoup".

On nous avait annoncé une déferlante de supporters étrangers, 50.000 dont 10 à 15.000 Japonais précisait le maire Jean-Luc Moudenc sur notre antenne au début du mois de septembre, des touristes qui allaient consommer. L'adjointe aux sports Laurence Arribagé annonçait un panier moyen de 492 euros pour un supporter étranger. Malheureusement dans les faits, les touristes japonais paraissent bien moins nombreux, et ils consomment bien peu.

La faute au taux de change, le yen faible par rapport à l'euro

Que ce soit sur les allées Jean-Jaurès ou sur la place Wilson, les cafetiers et restaurateurs ont beau avoir décoré leurs vitrines aux couleurs du Japon, nation qui dispute deux matches au Stadium à Toulouse et dont l'équipe nationale a son camp de base, rien n'y fait, le touriste nippon consomme peu.

Une vitrine de bistrot à Toulouse, place Wilson, où le supporter japonais se fait rare voire inexistant en dépit d'un effort certain dans le message d'accueil. © Radio France - Pascale Danyel

"C'est la faute au taux de change actuel" explique cette Toulousaine d'origine japonaise, employée dans un grand magasin du centre-ville. "En ce moment, un euro vaut près de 160 yens, ça n'encourage pas les Japonais à consommer, ils n'ont pas l'impression de faire de bonnes affaires comme c'était encore le cas il y a cinq ans" dit cette fine observatrice. Elle ajoute "par exemple il est plus intéressant en ce moment d'acheter la marque Longchamp au Japon qu'en France". Résultat : "le nombre de Japonais venus dans mon magasin est beaucoup moins important que ce à quoi on s'attendait, seulement 250 pour le premier match, puis une soixantaine et c'est tout". "Ceux qui sont venus n'ont quasiment rien acheté" précise la jeune femme : "des habits, des accessoires. mais avec ce beau temps ils font d'autres activités et visitent des monuments historiques."

Bonbons à la violette, foie gras et croissants

Alors pour malgré tout se faire plaisir les touristes Japonais se rabattent sur quelques expériences gustatives Cette habitante de Tokyo, Naomi, qui a déjà déboursé 3000 euros pour l'avion et le séjour, consacre un petit budget à des extras : "j'ai acheté des bonbons à la violette, c'est très bon, et je vais aussi ramener du foie gras pour 150 ou 200 euros" raconte t'elle.

Les viennoiseries de chez Perlette ont un grand succès auprès des touristes japonais. - Pascale Danyel

Cette boulangerie de la rue Gambetta s'en sort aussi très bien, elle voit des touristes japonais défiler tous les matins : "ils ont envie de tester les viennoiseries françaises, les croissants, les "pains au chocolat"..., eh oui ils disent pains au chocolat ", sourit-elle. On est loin des 492 euros de panier moyen annoncés par la mairie au début du mois, mais qui-sait, quand le touriste japonais reviendra à Toulouse, il saura peut-être dire chocolatine.