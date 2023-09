Coupe du monde de rugby : "c'est comme une fusée qui décolle", se réjouit le directeur du site de Toulouse

Le coup d'envoi de la Coupe du monde de rugby est donné ce vendredi soir à Paris avec France - Nouvelle Zélande (21h au Stade de France). Le Stadium de Toulouse lui accueillera cinq matches, avec notamment Japon-Chili ce dimanche. Le directeur du site France 2023, Cédric Coll, était l'invité de France Bleu Occitanie ce vendredi matin.

Ça ressemblait à quoi votre quotidien ? Ces deux ou trois dernières années en termes d'organisation ?

C'est comme une fusée qui décolle. L'organisation est tellement vaste sur des sujets très très larges ! Ça va de la sécurité à la taille d'un lit dans un camp de base, au flux des différentes populations qui vont revenir sur le stade, etc. Mon rôle a été surtout de coordonner toutes ces actions en travaillant avec Toulouse Métropole, car le Stadium appartient à la ville. Ça a été un travail de longue haleine pendant ces trois années.

Les nuits ont été courtes depuis trois ans ?

Effectivement, c'est un sprint qui dure le temps d'un marathon. Il faut s'accrocher. Mais maintenant, il y a un peu d'adrénaline, et surtout d'excitation. Et quand on parle Coupe du monde de rugby, il y a quand même une grande part de rêve là dedans.

C'est un rêve incroyable pour tous les passionnés, les amoureux de rugby, les amateurs de rugby. C'est une réalité qui est en train d'arriver, qui est là, qui va commencer ce soir. C'est ce que j'ai dit à l'équipe du Portugal que j'ai vue hier (jeudi) à Perpignan. Les joueurs vont donner envie aussi à des enfants de rêver. Donner envie à des millions d'enfants à travers le monde de devenir ces acteurs de demain.

A Toulouse, vous avez senti un engouement particulier ?

Toulouse c'est la capitale du rugby, c'est incontestable. Avec le Stade Toulousain qui est aussi un vecteur très très fort, avec ses nombreux internationaux qui sont en équipe de France. Et je pense que l'attente est forcément plus importante à Toulouse.

Mais il y a des difficultés, car il y a un stade différent des autres. Il y a eu un virage à l'Euro 2016, où on a vu beaucoup de rénovations et la construction de nouveaux stades, que ce soit à Bordeaux, à Lille, à Nice, à Marseille, à Lyon. Toulouse n'avait pas pris ce virage et maintenant il y a des accommodations qui sont à faire au Stadium et qui sont plus importantes qu'ailleurs.

C'est pour ça que c'est un peu particulier parce qu'on a un des plus petits stades de la compétition. Mais je le trouve très beau et à côté de ça, on a un engouement, une attente qui est énorme.

Il y a eu des choses compliquées à gérer ?

C'est la mise en configuration du stade. Quand le Stade Toulousain joue au Stadium, il y a une configuration qui est assez régulière, rôdée. Là, pour cette coupe du monde, il y a toute une configuration spéciale à préparer en une semaine. On a dû préparer des plans : par où vont entrer les spectateurs, où vont-ils se garer, etc. Il y a une zone média qui est beaucoup plus grande. Il y a beaucoup d'accommodations qui sont à rajouter, qui ne sont pas celles ni du TFC, ni du Stade Toulousain quand ils viennent au Stadium. Et ça, ça a été notre plus grande tâche.

Il y a aussi des demandes particulières des équipes nationales ? Les Japonais ne demandent peut être pas la même chose que les Portugais ?

Ça, c'est plus dans les camps de base, Mais au stade, pour des raisons d'équité, on doit servir de la même façon la Nouvelle-Zélande ou les Portugais. C'est important pour nous que chacun soit accueilli dans les meilleures conditions. Après, vous vous doutez que sur un match de la Coupe du monde, on va avoir aussi des personnalités un peu plus importantes sur certains matchs. Et donc il y a un protocole d'accueil et de sécurité qui est particulier pour une Coupe du monde.

Il y a encore des places disponibles ?

Des places sont "relâchées" sur le site de la billetterie tous les jours parce que parfois, il y a des sponsors qui ont un surplus. Il y a aussi le World Rugby qui a pu en relâcher. Ou même des particuliers sur le site de revente. Donc tous les jours, on a pu en retrouver. Mais on sera quand même à guichets fermés ou pas très loin sur l'ensemble de la compétition.

Il y a la gestion des foules aussi. C'est aussi un gros test pour Paris 2024 ?

On a fait un gros travail depuis trois ans avec la préfecture et les services de l'Etat. Mais je ne prends pas notre compétition comme une préparation. Ça reste comme le troisième événement mondial et donc on a encore de l'attention qui est nécessaire pour ce type d'événement.