Coupe du monde de rugby : de nombreux Australiens en visite dans la Somme

L'accent australien s'entend beaucoup ces derniers jours dans la Somme, notamment autour des sites historiques de la Première Guerre Mondiale . Généralement, c'est au mois d'avril que les Australiens affluent en nombre dans le département pour l' Anzac Day, la cérémonie d'hommage aux soldats australiens et néo-zélandais qui ont combattu en France pendant la Grande guerre. Mais en ce mois de septembre 2023, beaucoup sont présents en France pour la Coupe du monde de rugby et en profitent pour venir visiter les champs de bataille où les Australiens ont combattu, et notamment le Mémorial national australien de Villers-Bretonneux .

ⓘ Publicité

"Une augmentation notable du nombre de visiteurs australiens"

"Il y a une augmentation notable du nombre de visiteurs australiens", affirme la directrice du Centre Sir John Monash de Villers-Bretonneux. Une guide anglophone confirme que, depuis le début du mois de septembre, elle conduit "tous les jours" des Australiens à travers les sites de mémoire de la Somme.

À lire aussi À Villers-Bretonneux, les rugbymen australiens rendent hommage à leurs prédécesseurs morts au combat

Philip et sa famille ont justement fait appel à une guide pour visiter la région. Ces Australiens sont venus en France pour la Coupe du monde de rugby. Mais tant qu'à faire, Philip, fan d'histoire, ne se voyait pas rater une occasion de visiter le site de Villers-Bretonneux . "C'est un long trajet pour venir jusqu'ici. Et nous n'avions pas beaucoup de temps, donc là on commence par la Somme, et ensuite, direction la Coupe du monde", expose Philip.

Allier rugby et visites de sites historiques

À la sortie du Centre Sir John Monash, Philip avoue que, si ça ne tenait qu'à lui, il aurait consacré davantage de journées de son voyage à la visite de ces sites historiques, et moins de temps au rugby. "J'ai vraiment aimé. J'aurais pu passer beaucoup plus de temps dans le mémorial, c'est spectaculaire. Mais bon, je ne peux pas forcer ma femme à tout visiter", rigole-t-il. Car sa femme, elle, préfère le rugby. Heureusement, la famille va assister à trois matchs des Wallabies, l'équipe nationale australienne.

Euan, lui, n'ira voir aucun match. Ce jeune Australien de 19 ans n'est pas fan de rugby, mais il admet que c'est grâce à la Coupe du monde qu'il a pu découvrir les champs de bataille de la Somme. "Les membres de la famille de ma mère venaient pour le rugby, donc on a décidé de les suivre. Mais je suis plus intéressé par les visites de sites historiques", explique-t-il.

Pendant la Coupe du monde, le Centre Sir John Monash de Villers-Bretonneux propose une exposition sur le rugby pendant la Première guerre mondiale. © Radio France - Marie-Astrid Guégan

Parmi les visiteurs du mémorial, il y aussi des Australiens, comme Lisa, qui n'ont pas du tout fait exprès de venir en même temps que la Coupe du monde. "En réalité, on a eu peur quand on a appris que la Coupe du monde avait lieu au même moment que notre voyage. On s'est dépêchés de réserver un logement pour être sûrs d'en trouver", s'amuse-t-elle. Lisa va tout de même jeter un oeil à l'exposition temporaire "Dans la mêlée : le rugby pendant la Première guerre mondiale" , installée dans le Centre Sir John Monash à l'occasion de la Coupe du monde, et jusqu'au 5 novembre.