Coupe du monde de rugby : le CSBJ ouvre une boutique éphémère dans le centre-ville de Bourgoin-Jallieu

Une nouvelle boutique est ouverte dans la rue piétonne de Bourgoin-Jallieu en Nord-Isère, depuis le 2 septembre. À l'occasion de la Coupe du monde du rugby, qui commence ce vendredi avec le match France - Nouvelle-Zélande, le CSBJ installe une boutique éphémère dans le centre-ville.

Camp de base de l'équipe italienne de rugby , Bourgoin-Jallieu met à disposition le stade Pierre Rajon pour les entraînements de la "Squadra Azzura." Il est donc moins accessible que d'habitude. C'est une des raisons pour laquelle le club de rugby berjallien a délocalisé sa boutique. Cela permet de "nous montrer un peu plus étant donné que le stade est un peu clos en ce moment. On n'a pas de match à Ragon jusqu'au mois d'octobre" explique Frédérique, la responsable de la boutique. "Ça nous permet d'être ouvert tous les jours et d'attirer un peu plus de clientèle."

Quelques jours seulement après l'ouverture, Frédérique a déjà remarqué "beaucoup de visages" qu'elle ne voit "pas forcément au stade, soit parce qu'ils n'ont pas le temps, soit parce que les ouvertures en temps normal sont quand même très restreintes puisqu'on n'ouvre que le mercredi après-midi et les soirs de match. Là, on est ouvert en non-stop quasiment." La boutique éphémère du CSBJ est ouverte du mardi au vendredi de 10H30 à 12H30 et de 14H à 19H ainsi que le samedi de 10H à 19H.

Des maillots français et italiens

Il y a bien sûr tous les produits dérivés du CSBJ, mais aussi "une gamme de produits pour la Coupe du monde, bien évidemment" sourit Frédérique. "Du t-shirt, du sweat, du short... soit c'est Coupe du monde en général, soit des produits italiens, forcément, et des produits français quand même ! Souvent, ceux qui me prennent des articles de l'Italie c'est parce qu'il y a des origines."

Les maillots de l'équipe d'Italie côtoient ceux de l'équipe de France dans la boutique éphémère du CSBJ. © Radio France - Noémie Philippot

D'après la responsable de la boutique, l'installation de l'équipe italienne à Bourgoin-Jallieu ravive un peu la Berjallie, terre de rugby. "Ça fait vivre un peu la ville et ça lui fait du bien parce que c'était un petit peu un petit peu retombé et là, du coup, c'est vrai que l'engouement repart. On le sent bien, on sent que les gens reprennent goût au stade Pierre Rajon et au CSBJ en l'occurrence" se réjouit Frédérique.

La boutique éphémère du CSBJ est ouverte jusqu'au 7 octobre.