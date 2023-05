Coupe du monde de rugby : que peut espérer Tours avec la venue de l'équipe d'Irlande ?

Le compte à rebours est lancé. En ce mercredi 31 mai, nous sommes à 100 jours du début de la Coupe du Monde de rugby. Du 8 septembre au 28 octobre, la France vivra au rythme du ballon ovale, à l'instar de la Touraine, qui a la chance d'être le camp de base de la meilleure équipe de la planète actuellement : l'Irlande. Le XV du Trèfle séjournera pendant près de deux mois - s'il va jusqu'en finale - à Tours. Mais est-ce à dire que ce sera la Saint-Patrick tous les jours dans les rues de la ville ? Ce n'est pas si certain.

Une chose est sûre, l'impact sera plus important que la venue des footballeurs Tchèques, en 2016, lors de l'Euro. "On avait eu très peu de retombées économiques", se souvient Pierre-Henri Delmas, administrateur à l'UMIH 37, principal syndicat du secteur de l'hôtellerie-restauration. Et c'est bien connu, les Irlandais ne sont pas les derniers quand il s'agit de lever le coude.

"On ne verra pas débarquer 10.000 Irlandais. Au mieux, on en aura quelques centaines"

Mais combien seront-ils ? Hormis les 62 personnes qui composent la délégation irlandaise - joueurs et staff - et qui séjourneront au château de Belmont, privatisé pour l'occasion, c'est très difficile à estimer. "On ne verra pas débarquer 10.000 supporters Irlandais, concède Philippe Roussy, président de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) d'Indre-et-Loire. Au mieux, on en aura quelques centaines. Cela aurait été différent si Tours avait accueilli des matchs."

Sur les quatre agences de voyages irlandaises qui sont habilitées à vendre environ 10.000 packs pour la Coupe du monde, c'est-à-dire nuits d'hôtel, billets de matchs et transports, il n'y a pour l'instant que cinq à six bus qui sont fléchés pour récupérer des supporters à Tours. Des fans qui sont censés rester en moyenne entre 7 et 10 jours sur place et qui devraient, selon nos informations, dormir au Novotel, au Grand Hôtel et au Mercure. Contactées, certaines de ces enseignes confirment être pratiquement complètes pendant la Coupe du monde, mais ne précisent pas si les clients viennent d'Irlande en particulier. "C'est d'ordinaire une période très chargée pour les hôtels, assure Pierre-Henri Delmas. Cela correspond à la reprise de l'activité après l'été. Il y a plein de congrès notamment."

Faire de la Touraine une destination de référence pour les Irlandais

Pour les acteurs économiques d'Indre-et-Loire, l'enjeu est en fait ailleurs : poser les fondations de relations commerciales et touristiques entre la Touraine et l'Irlande. "On veut profiter de la venue de centaines de journalistes irlandais pour faire connaître le département, raconte Philippe Roussy, président de la CCI. Car lorsque nous sommes allés à Dublin, récemment, avec une petite délégation, nous nous sommes rendu compte que la Touraine et ses châteaux, ça ne parle pas aux Irlandais."

Pourtant, il existe bien une liaison aérienne Tours-Dublin gérée, qui plus est, par Ryanair, une compagnie irlandaise. "La Coupe du monde, c'est une première étincelle. Il faut maintenant travailler au long cours. Et ça passe par montrer que l'on sait accueillir de grands événements."