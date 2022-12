Coupe du monde : des magasins béarnais en manque d'accessoires aux couleurs du Maroc pour la demi-finale

"Je suis désolé, je n'avais pas parié sur le phénomène Maroc" s'excuse Bernard Tauziet, le propriétaire du magasin "C'est la fête" à Lescar près de Pau, à la veille de la demi-finale de la coupe du monde de football qui opposera la France au Maroc ce mercredi 14 décembre. Il faut dire que si l'on trouve tout ce qu'il faut dans son magasin pour soutenir l'équipe de France, de la perruque au klaxon en passant par le feu d'artifice bleu-blanc-rouge, on ne trouve rien aux couleurs du drapeau marocain. Il avait pourtant prévu la majorité des pays participants et on croise dans son magasin les drapeaux orphelins des équipes perdantes : Angleterre, Espagne, Portugal...

"La surprise c'est le Maroc, et malheureusement, on n'aura pas ces maillots chez nous en tout cas" explique Tony Luccier, directeur du magasin Intersport de Bizanos. Un vrai coup dur selon lui. Pour cette enseigne, la coupe du monde est l'occasion de vendre les maillots officiels des équipes participantes, et si vous n'aurez aucun problème pour mettre sous le sapin un maillot floqué Kylian Mbappé (comptez quand même une centaine d'euros pour un adulte), vous ne trouverez nulle part dans le département le maillot rouge et vert que porteront les Marocains contre les Bleus en demi-finale mercredi soir à 20h.