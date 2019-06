Coupe du monde féminine 2019 : Le Havre n'est pas encore dans l'ambiance

Le Havre va accueillir sept rencontres pour la Coupe du monde féminine de football, qui démarre ce vendredi 7 juin 2019. Pourtant, on sent peu d'enthousiasme dans la cité Océane pour cette compétition mondiale qui se passe en France.

Le Havre, France

Ce sont les derniers préparatifs au Havre, à quelques jours de la Coupe du monde féminine de football, qui commence ce vendredi 7 juin 2019. Mais les Havrais peinent à sentir l'engouement dans la cité Océane. Le Havre fait pourtant partie des villes hôtes, avec pas moins de sept matchs au stade Océane, dont un huitième de finale et un quart.

Autant les hommes, on avait préparé les équipes. Mais les femmes, honnêtement, on ne sait pas trop où on va"

Dans les bars sportifs, on sent tout de suite que l'excitation n'est pas la même que pour le Mondial masculin, en juin et juillet 2018. "On voit bien qu'il y a une différence malheureusement, confie Isabelle, responsable du Bureau. Autant les hommes, on avait préparé les équipes, on était bien préparé parce qu'on savait. Mais les femmes, honnêtement, on ne sait pas trop où on va." Le bar sportif retransmet tous les matchs, mais n'a pas dopé les effectifs. L'année dernière, à la même époque, le bar avait déjà des réservations. Cette année, rien.

Isabelle semble être la seule du bar à soutenir fièrement son équipe. Elle porte un maillot avec le drapeau de la France sur le bras. © Radio France - Sixtine Lys

Les clients comme Anthony ne sont pas très enthousiastes. "La finale de la Coupe du monde, je l'ai regardé aux Halles, c'était magnifique. Là cette année, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose, c'est mou."

A l'office de tourisme, au Havre, on se rassure. C'est normal qu'il n'y ait pas autant de frénésie que pour les garçons, mais ça va venir, raconte le directeur Benoît Remy :

Il y en a quand même qui sourient au Havre : les hôteliers. Le Mercure, par exemple, fait partie des trois hôtels réquisitionnés par la FIFA pour accueillir des équipes. L'hôtel est complet tous les soirs de matchs, et les jours qui précèdent. Valérie Roy, la directrice, est très émue à l'idée de peut-être héberger les Françaises en huitième ou en quart de finale : "Que les meilleures gagnent bien sûr, mais on espère quand même que ça se passe chez nous."

Avant les huitièmes et les quarts de finale, il y a le coup d'envoi de la coupe du monde ce vendredi 7 juin entre les Bleues et la Corée du Sud au Parc des princes. Dès le lendemain, le samedi 8 juin, c'est la première rencontre au Havre, l'Espagne affronte l'Afrique du Sud. Et puis, c'est trop tard si vous voulez acheter des places pour la plus grosse affiche du stade Océane, Etats-Unis - Suède, c'est déjà complet !