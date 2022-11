Coupe du monde : les magasins Tourangeaux aux couleurs des Bleus ?

Controverse et boycott rendent cette Coupe du monde au Qatar un peu particulière. Ce dimanche, la compétition débute avec le match Qatar-Equateur. Les Bleus, champions du monde en titre joueront ce mardi 22 novembre contre l'Australie. Mais dans les magasins Tourangeaux, l'effervescence ne semble pas être au rendez-vous, en tout cas, pas partout.

ⓘ Publicité

La période de Noël à l'air de faire de l'ombre aux Bleus. À la Foir'Fouille de Chambray les Tours. Elisabeth, la responsable, n'a que quelques produits pour les supporters. "On a quelques drapeaux, on a des guirlandes de fleurs, on a le maquillage Bleu-Blanc-Rouge__. On va peut être recevoir des choses plus tard. Mais c'est vraiment que Noël." Elle se rassure, " mais c'est le principal ! Les drapeaux, le maquillage, les cornes de brume..." Le constat est le même dans les autres magasins, les rayons des fêtes de fin d'année prennent tout l'espace.

Chez les sportifs, l'ambiance est un peu différente. Dans le Intersport de Chambray les Tours, il y a la même disposition qu'en 2018. Les maillots et autres produits à l'effigie des Bleus semblent bien à leur place. Le ballon officiel du Mondial est même en rupture de stock. "C'est-à-dire qu'en terme de ventes, on est similaire à ce qu'on a fait il y a quatre ans. Le lancement est parti comme comme si c'était l'été en fait", témoigne Julien, le responsable du rayon foot. Effectivement, le rayon foot dispose les nouveaux maillots de l'équipe de France, mais aussi ceux des autres équipes.

Les maillots officiels de l'équipe de France, installés à Intersport. © Radio France - Laurette Puaud

Une coupe plus hivernale

Mais pour le Mondial de cette année, il y a quand même quelques particularités, bénéfiques aux ventes. "Il y a un effet Noël, donc cadeaux... En fait, on vend aussi des plaids, on a des bonnets pour l'hiver__, alors qu'on fait de la casquettes normalement en été. Il y a des chaussons pour l'hiver, c'est très pratique", explique le responsable du rayon.

Pas certain que le plaid équipe de France plaise à tout le monde. Romain, qui regarde les maillots trouve ça assez intéressant, Ilona, à côté de lui s'empresse de le contredire, "ma décoration est très bien comme elle est, on va éviter ça !" Et c'est vrai que l'ambiance de cette Coupe est plus hivernale, mais Romain se rassure, "il y a toujours la raclette ! On fera ça et pas le barbecue !"

Chaussons et plaids de la Fédération française de football © Radio France - Laurette Puaud

Entre les dates du Mondial, le boycott et les résultats des Bleus dernièrement, certains n'achèteront pas de maillots, comme Mathieu, beaucoup moins fan de cette Coupe du monde. "Moi, en tout cas, je vais moins suivre la Coupe du monde que je n'ai plus les années précédentes. Ou alors je ne vais peut-être pas regarder forcément que la France."

Mais pour les vrais supporters, comme Gilbert, alias Bébert, les Bleus, c'est les Bleus. "Là-bas, il fera chaud, ici, il fera froid. Mais quand on supporte l'équipe de France, il fait toujours chaud ! On prendra des des banderoles, on prendra des drapeaux, on aura tout ça. À partir du moment où on voit des bons matchs, c'est le principal."

Entre 2018 et 2019, plus d'un million de maillots de l'équipe de France ont été vendus, le plus vendu au monde. A voir si les Bleus et leurs produits dérivés auront un tel succès pour cette édition 2022.