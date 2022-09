Coupe du monde rugby à Toulouse : Cédric Coll livre le mode d'emploi pour obtenir des places

A un an du coup d'envoi de la Coupe du monde de rugby, la ville de Toulouse lance un compte à rebours. Les places commencent à être mises en vente et les hôteliers s'organisent. Le directeur du site, l'ancien joueur pro Cédric Coll est l'invité de France bleu Occitanie ce jeudi matin.

Un compte à rebours a été installé en bas des allées Jean Jaurés hier soir, aujourd'hui une cérémonie se tient, elle va ressembler à quoi ?

Le maire va officialiser le J moins un an avant le coup d'envoi France-All Blacks au stade de France, et après on va faire une marche à travers Toulouse pour aller jusqu'au water rugby de la Daurade.

Cinq matches de poule vont avoir lieu dans un an au Stadium à Toulouse avec notalmment les All Blaks face à la Namibie le 15 septembre à Toulouse, qu'est-ce-qui est prévu en terme d'écran géant et de fan zone ?

Il va y avoir un village rugby en centre ville qui sera mis en place par la Métropole et nous au Stadium on va organiser la livraison des matches, on travaille avec un comité de pilotage pour la gestion des flux et l'accueil des équipes. et bien évidemment ce sera une grande fête populaire. Avec l'UMIH on travaille à comment organiser les restaurateurs, les hôteliers et tous les commerçants autour de cet événement.

Pour voir les matches en vrai, seuls les packs pour l'instant ont été mis en vente. Tout a été vendu ?

Non, sur la prochaine phase de vente on pourra acheter des places sur tous les matches de la Coupe du monde, les matches du Stadium, le match d'ouverture et la finale. Maintenant c'est vrai que la place est une denrée rare, un bien précieux que tout le monde veut avoir donc là c'est des phases de vente à l'unité contrairement au pack précédent et puis il y aura des phases de revente pour ceux qui ont acheté un pack France mais qui ne veulent pas aller voir l'équipe de France à Lille. L'achat pour le grand public ça ouvre le 15 septembre, je conseille d'être inscrit sur le site famille 2023. Je conseilelrais de se connecter sur plusieurs réseaux à la fois. Lors de la première phase on a vendu 3000 billets à la minute. quand on met un contingent de 300 ou 400 000 places à vendre et qu'il y a10 millions de personnes qui veulent en acheter forcément ça fait des déçus.

Vous vous attendez à de très grosses rentrées économiques ?

Oui après la période Covid c'est une chance pour la région. Des hôtels affichent déjà complet. C'est un évènement majeur, le 3ème après les JO et la coupe du monde de foot. Il y aura des spectateurs du monde entier qui vont venir, des Japonais notamment. Le panier moyen pendant la Coupe du monde 2019 au Japon était de 300 euros par jour et par personne pour deux semaines de présence sur site.

Une autre sélection pourrait-elle avoir son camp de base en Occitanie ?

Une des quatre équipes USA, Kenya, Portugal et Hong-Kong est envisageable (elles se disputeront le dernier billet pour le Mondial en novembre prochain).

Reste t-il des places pour le 15 novembre et le match test de le XV de France face au Japon ?

Il reste des places mais il y a un gros engouement pour l'accueil de l'équipe de France à Toulouse. Il y a des places comprises entre 35 et 100 euros.

Vous envisagiez d'écrire une chanson pour ce mondial, où en êtes-vous ?

Mika est notre parrain, il fera la cérémonie d'ouverture, je vais en discuter avec lui.