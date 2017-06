Coups de pouce de Val Touraine Habitat pour recréer du vivre ensemble entre ses 46 000 locataires

Pour la 4ième année consécutive Val Touraine Habitat, le plus important bailleur social du département a remis hier midi ces chèques "coup de pouce" à 5 associations qui travaillent avec leurs locataires. VTH gère 23 324 logements et 46 000 locataires soit 7% de la population du département.

Les montants sont symboliques et veulent rester des "coups de pouce" : 250 euros pour 4 associations et 750 euros pour celle qui a décroché la première place de ce palmarès. 16 associations à caractère social avaient concouru : depuis la fête de solidarité dans le quartier de la Rabière à Joué-les-Tours en passant par un magasin gratuit à Chambray-les-Tours et des équipes de foot de demandeurs d'asile à Chinon.

Un coup de pouce pour un projet bien spécifique qui va créer du lien entre les habitants pour Jean Luc Triollet est le directeur général de Val Touraine Habitat, pas question de financer les associations elles-mêmes pour leur fonctionnement mais bien de les aider à porter un projet qui aura du sens pour les locataires de Val Touraine Habitat et de renouer la communication entre voisins en partageant des évènements.

Parmi les 16 projets présentés, celui qui a décroché le 1ier prix est une fête solidaire qui doit avoir lieu le 29 septembre prochain dans le quartier de la Rabière à Joué-les-Tours organisée par l'association les Papillons Créatifs.

Les responsables de l'Association les Papillons Créatifs reçoivent un chèque de 750 euros pour leur prochaine fête solidaire en septembre prochain © Radio France - Marie-Ange Lescure

Les autres lauréats de ce palmarès 2017 :

Lire et Dire une association de Chinon d'alphabétisation qui entre-autre apprend le français à des jeunes demandeurs d'asile ou réfugiés et qui pour permettre leur socialisation à créer 2 équipes de foot. Ces jeunes sont logés par Val Touraine Habitat dans le quartier des Courances.

Le magasin gratuit de Chambray-les-Tours : ce projet est porté par des bénévoles et le principe est que, 2 fois par semaine, des personnes donnent des objets en bon état et ré-employables et que d'autres puissent venir se servir sans notion d'argent. Le magasin gratuit devrait voir le jour en décembre 2017. il sera installé dans un local loué en cours de travaux à Val Touraine Habitat

Rénovation de la distribution alimentaire et de la vestiboutique : la Croix Rouge Française va recevoir de la communauté de communes de Sainte Maure de Touraine de nouveaux locaux plus vastes pour les distributions alimentaires et de vêtements. Les locataires de VTH sont parmi les bénéficiaires.

Un abri de jardin pour "le jardin des délices de Malétrenne" : il s'agit d'un jardin partagé qui fonctionne depuis 4 ans à Amboise à l'initiative du Centre communal d'Action sociale. Les jardiniers des quartiers de Malétrenne, Plaisance et Patte d'Oie pourront donc ranger leurs outils après le montage de leur abri en kit !

Enfin le premier prix de 750 euros est revenu à l'association Les Papillons Créatifs de Joué-les-Tours pour un projet d'animation le 29 septembre prochain dans la quartier de la Rabière, il y aura notamment une "disco-soupe" réalisée avec les dons de légumes et de fruits récoltés chez les commerçants, les habitants cuisineront ensemble et partageront le repas.