Coupure d'électricité : une famille privée de chauffage depuis plusieurs jours dans le Haut-Doubs

La Longeville, France

Depuis vendredi dernier, Lisa, son compagnon et ses deux petites filles, âgées respectivement de 4 ans et 15 mois sont sans électricité. La famille habite depuis plus d'un an à La Longeville, entre Morteau et Pontarlier. "Vendredi, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. J'étais en train de cuisiner, quand boum, une panne", raconte Lisa.

Obligés de quitter la maison en catastrophe

La jeune maman a tout de suite sorti les pulls, les gants, les bonnets pour les enfants. "On était gelées avec les petites, elles avaient les mains congelées. Dans la maison, il fait environ 10 degrés. "Il venait de neiger dehors, la nuit, le thermomètre avoisinait les moins 4 degrés." Directement, Lisa appelle ENGIE, son fournisseur d'électricité. Un conseiller lui répond que la situation ne sera pas réglée avant lundi. Finalement, après plusieurs coups de fil, on lui promet d'envoyer un technicien le vendredi soir. "Personne n'est venu."

Malgré leurs appels à ENGIS et ENEDIS, la situation n'a pas avancé. Impossible pour eux de rester dans la maison. "Avec mon compagnon, on s'est tout de suite dit qu'il ne fallait pas que les enfants restent dans ce froid. Une petite de quinze mois et une de quatre ans, ça peut aller vite avec le froid : elles peuvent attraper une pneumonie ou une bronchiolite."

La petite famille s'est réfugiée chez les grands-parents, à 25 minutes de route de chez eux. "Heureusement que mon père n'est pas loin, qu'il peut nous accueillir. Ce n'est pas normal tout ça, je suis très énervée par cette situation. Ça nous stresse, et surtout, je ne sais pas quand on va pouvoir rentrer", s'inquiète Lisa.

Une histoire de compteurs inversés

Depuis, la famille tente de comprendre ce qui s'est passé : visiblement, il s'agit d'une inversion de compteurs. La maman, Lisa a multiplié les coups de fil à son fournisseur Enedis et au réseau Engie, mais chacun se renvoie la balle. Elle a fini par avoir une piste : Enedis aurait coupé l'électricité du foyer, suspectant une fraude. "Ils voient que l'électricité est consommée, ils ne voient pas de compte en face, ils coupent sans prévenir, en plein hiver", soupçonne Lisa. La famille assure être en règle. "On a toujours réglé nos factures, payé toutes les mensualités", dit la jeune maman.

Dimanche, ils devaient avoir un coup de fil du technicien d'Enedis. Ils ne l'ont pas eu.