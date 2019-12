Coupures d'électricité en préfecture, Nicolas de Maistre, le préfet de Haute-Loire porte plainte

Le Puy-en-Velay, France

Nicolas de Maistre, le préfet de Haute-Loire, annonce ce jeudi avoir porté plainte suite à la coupure d'électricité volontaire survenue le 10 décembre dernier en préfecture.

Interrogé par France Bleu, le préfet de Haute-Loire précise : "Ce qui a justifié le dépôt de plainte, c'est que le rétablissement du courant s'est accompagné d'une surtension qui aurait pu menacer le bâtiment puisque les surtensions peuvent être à l'origine de début d'incendie. Que la population puisse manifester, voilà une chose tout à fait raisonnable, organisée et protégée par la constitution. Par contre, qu'il puisse y avoir des volontés de nuire physiquement aux capacités de gestion de crise par la préfecture et surtout -mais ça restera à établir- qu'il y ait eu une surtension volontaire organisée, je trouve ça dangereux. Ceci dit, qu'on vise la préfecture est préférable à imaginer des coupures de courant auprès de la population puisque beaucoup de nos concitoyens sont complètement dépendants, y compris dans leur risque vital, de la fourniture régulière d'électricité. Et en tout état de cause, on n'acceptera pas une évolution à la radicalisation sur ces actions coup de poing. "

Ces coupures volontaires, effectuées par des agents sur secteur énergétique en grève contre la réforme des retraites, sont opérées un peu partout en France depuis le 5 décembre.