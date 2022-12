Coupures d'électricité : "il n'y aura pas de black-out", rassure le délégué Sud-Ouest de RTE

"On ne va pas se retrouver dans le noir complet, il n'y aura pas de black-out", rassure tout de suite Érik Pharabod, le délégué RTE Sud-Ouest. Mais aurons-nous suffisamment d'électricité pour couvrir tous les besoins ? "Le risque est limité, mais il existe. Nous faisons tout pour éviter les coupures, le meilleur moyen c'est la sobriété."

Si les coupures s'avèrent inévitables, elles seront ciblées et limitées "à deux heures, assure Érik Pharabod, sur des créneaux horaires répartis le matin, entre 8h et 12h et le soir entre 18h et 20h. Elles toucheront une partie du territoire de manière tournante, pour que personne ne soit touché plus de deux heures", précise-t-il.

Pour surveiller l'état de la consommation, le délégué de RTE conseille de télécharger l'application du gestionnaire de transport d'électricité : Écowatt , "ça donne un signal, vert, orange ou rouge, comme les alertes météo, décrit-il, et en cas d'alerte, ça vous donne des conseils pour réduire la consommation, en ciblant les créneaux horaires". Pour l'instant nous sommes au vert, c'est au mois de janvier que la situation risque d'être plus tendue.

Une alerte trois jours avant

"Si alerte il y a, elle sera diffusée trois jours avant sur Écowatt ; tout le monde saura que tel jour il y a un risque de coupure." Qu'en serait-il dans le métro ou le tram de Toulouse ? "Il peut y avoir des perturbations dans les transports", reconnait Érik Pharabod. Les coupures toucheraient tout le monde : particuliers ou établissements scolaires, par exemple, à l'exception des sites prioritaires : gendarmeries, casernes de pompiers, commissariats, hôpitaux et sites industriels sensibles.

RTE a d'ailleurs constaté que l'effort de sobriété montre déjà des résultats : la consommation a baissé de "de 5 à 7%, indépendamment de la météo", pour le délégué du Sud-Ouest. La raison pour lui : les prix de l'énergie encouragent les entreprises à faire des économies. "On peut sans doute faire plus dans le tertiaire, les commerces, les bureaux pas exemple, pour atteindre au moins 10% de réduction."